Тепер ще й Данія не пустила судна "Газпрому" на місце вибуху на "Північному потоці"

Оператор російського газопроводу Nord Stream AG направив судно на місце аварії "Північного потоку". Однак Данія відмовилася давати дозвіл на проведення робіт у своїй винятковій економічній зоні.

Оператор "Північного потоку" Nord Stream AG повідомив, що надіслав судно для інспекції пошкоджень газопроводу. Однак крім Данії, дозвіл на проведення робіт не дала і Швеція.

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Фахівці Nord Stream AG планують провести калібрувальні роботи протягом доби, а потім розпочати обстеження підірваної ділянки. За їх оцінками, це триватиме від 3 до 5 днів.

Представників Nord Stream AG не пускають на місце аварії

Зауважимо, що газопровід розташований в економічній зоні, як Швеції, так і Данії. Однак наразі жодна з цих країн не дала дозвіл на проведення робіт. Раніше ВМС Швеції підтвердили, що на місце вибуху прибуло цивільне судно "Нефрит" під російським прапором.

Ми вже давно знаємо, що вони хотіли приїхати для проведення власного розслідування,

– сказав представник ВМС Йіммі Адамссон.

За його словами, кілька шведських військових кораблів також перебувають на місці витоків.

Аварія на "Північному потоці"

"Північний потік" мав вплив на початок повномасштабної війни в Україні

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що політика Німеччини щодо будівництва "Північного потоку" зіграла свою роль у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Бушмана, він бачить структурні паралелі у безпековій ситуації в Європі сьогодні та в 1938 році. Адже в обох випадках – диктатори, які висувають територіальні претензії та розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском.

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