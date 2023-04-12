Оголошення дати контрнаступу не буде: розмова з Михайлом Подоляком

Держдума Росії 11 квітня ухвалила закон, відповідно до якого тепер росіяни будуть отримувати електронні повістки. На відміну від країни-агресорки в Україні процес мобілізації є ефективним.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що Росія вдається до таких методів, бо вже не контролює в країні ситуацію щодо мобілізації, а також має захмарні втрати на фронті.

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В Україні не потрібно змінювати порядок мобілізації

Водночас Радник голови ОП пояснив, чи є в Україні підстави для запровадження електронних повісток, які можуть видавати через Дію.

Він звернув увагу на 3 аспекти, які могли б вплинути на це:

Міністерство оборони України та ЗСУ забезпечують контрольований процес мобілізації;

для того, щоб забезпечити надання електронних повісток українцям, потрібно змінити низку регуляторних актів в українському законодавстві. Про це раніше наголошував віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

ТЦК в Україні наразі виконують свої завдання доволі ефективно. Проте іноді виникають труднощі, але вони долаються. А також доволі часто ворог намагається дискредитувати роботу ТЦК.

Подоляк наголосив, що в Україні наразі немає потреби у тому, щоб роздавати електронні повістки через Дію, а також змінювати порядок мобілізації.

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Російська влада боїться реакції суспільства

Між тим радник голови ОП зауважив, що запровадження електронних повісток в Росії не означає, що в країні-агресорці оголосять нову хвилю мобілізації. Російська влада дуже боїться реакції суспільства на це, а вона може бути непередбачуваною.

Росіянам заборонять виїжджати, брати кредит, відкривати бізнес, керувати авто. Тобто перетворять на повноцінних рабів,

– додав Подоляк.

Тепер громадяни країни-агресорки не мають права голосу, а також шансу відмовитися від повісток. А значить, на думку співрозмовника, їх відправлять гинути "за незрозумілі цілі в окупаційній війні".

"В Україні інша ситуація – ми захищаємо свою територію, обороняємо родини, в нас є мотивація. Ми захищаємо своє право на існування України. В цьому наша фундаментальна відмінність від Росії", – наголосив він.

Питання повернення 30 тисяч військовим треба відпрацювати з Мінфіном

Радник голови ОП прокоментував повернення додаткових виплат 30 тисяч гривень усім військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Цю ініціативу 11 квітня підтримала Верховна Рада.

Однак Михайло Подоляк відзначив, що для фінансування цієї програми потрібно щорічно 147 мільярдів додаткових грошей. Але Україні їх немає.

На його думку, це питання потрібно відпрацювати з бюджетним комітетом, Мінфіном та визначити джерела отримання цих грошей.

Водночас Подоляк звернув увагу на те, що ці 30 тисяч мають виплачувати не тим військовослужбовцям, які воюють на лінії фронту.

Оці 30 тисяч, це ж не для військовослужбовців, які перебувають на передньому краї, ні. У них так і залишилося 100 тисяч доплат. 30 тисяч – були там 3 – 4 ешелони,

– пояснив він.

Співрозмовник підкреслив, що у військових забирали 30 тисяч гривень доплат, проте збільшували заробітну плату – з 11 до 20 тисяч гривень. Радник голови ОП відзначив, що зараз не мовиться про скасування підвищення виплат українським військовим.

"Проголосувати це ж одне, а інше – це профінансувати. Профінансувати – це головне, виходячи з того, щоб ми мали ж такі гроші, які потрібні на закупівлю зброї", – впевнений Подоляк.

Депутати мають опікуватись проблемою строковиків

Ще одна проблема, що набула розголосу в українському суспільстві – строковики, яких призвали до лав української армії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Під час дії воєнного стану демобілізацію в нашій країні призупинено, і строковики вже переслужили майже 2 роки.

На думку Подоляка, ця проблема та її вирішення мають 3 складові:

по-перше, строковики мають можливість підписати контракт і перейти до лав ЗСУ в новому статусі;

по-друге, депутати Верховної Ради мають відпрацювати питання процесу демобілізації під час воєнного стану через відповідні парламентські комітети;

по-третє, депутати, що долучились до цього питання, мають поширювати інформацію, як вони будуть розв'язувати цю проблему.

Він зауважив, що строковики зараз виконують певну роботу на службі: охороняють військові частини, склади, арсенали.

Водночас люди, які воюють, перебувають в ротаціях, не можуть виконувати ту роботу, яку роблять строковики,

– підкреслив радник.

Подоляк наголосив, що саме депутати мають опікуватись цим питанням і пропонувати шляхи його вирішення.

Поліція поки не може заборонити рух машин без глушників

Після численних ракетних обстрілів України та атак дронами, українці дуже чутливо реагують на гучні звуки. Зокрема, на багато хто скаржиться на автомобілі, які їздять без глушника. Адже звуки, що вони видають, дуже подібні на звучання іранських дронів-камікадзе.

Михайло Подоляк зауважив, що наразі поліція не має інструментів для заборони їзди на автомобілях без глушника.

"Проблему мають продискутувати народні обранці та напрацювати відповідні законопроєкти. Тільки після цього поліція отримає правові інструменти, щоб розв'язувати цю проблему в межах законодавства", – відзначив він.

Ймовірність отримання винищувачів Україною є високою

Михайло Подоляк впевнений, що Україні, аби бути спроможною проводити ефективну контрборотьбу проти ворога, має отримувати підтримку від партнерів. В першу чергу наша армія потребує сучасної авіації.

Він відреагував на заяву міністра оборони Данії щодо ухвалення Заходом рішення про надання до літа Україні винищувачів F-16. Радник голови ОП оцінив ймовірність отримання авіації вкрай високою.

Надсучасна авіаційна техніка допоможе мінімізувати наші втрати з одного боку, а з іншого – зробить більш ефективною роботу по передньому краю,

– підкреслив він.

Співрозмовник зазначив, що F-16 є значно ефективнішими винищувачами, ніж навіть МіГ-29, які отримує Україна. Водночас Росія використовує більш сучасні МіГи та "Сушки".

Контрнаступ – це питання справедливості для України

Подоляк зауважив, що жодного "зливу документів" про контрнаступ не відбулося, тому що даних про напрямки наступу ЗСУ не існує взагалі. Він наголосив, що контрнаступ – це не абстрактна воєнна операція, а питання справедливості.

Без контрнаступу ми не отримаємо тих результатів, якими має фіналізуватись ця війна,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

Однак Михайло Подоляк відзначив, що дату контрнаступу оголошувати ніхто не буде – про нього треба говорити по факту.

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