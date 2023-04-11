Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, надсучасна авіаційна техніка зможе закрити небо та знищувати дуже суттєвий інструментальний ресурс російської окупаційної армії.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

"Імовірність є вкрай високою, адже це об'єктивна реальність. Без надсучасної авіаційної техніки багато питань, які мінімізують втрати з одного боку, а з іншого боку – зроблять більш ефективною роботу по "передньому краю"...", – заявив він.

Подоляк наголосив, що F-16 значно краще, ніж навіть МіГ-29, які передають Україні. І Росія, до речі, використовує більш сучасні МіГи та "Сушки".

"Тут треба зафіксувати декілька важливих моментів. Такі розмови йдуть і вони йдуть на різних рівнях, і вони йдуть вкрай прагматично. І міністр оборони Данії лише підкреслює це", – заявив він.

Говоритимуть по факту

Радник голови Офісу Президента України переконаний, що отримання тієї чи іншої зброї буде в будь-якому випадку, але про це можуть говорити по факту. Мовляв, те саме, як з контрнаступом.

Є – відпрацювали – проговорили – наслідки. Так само з отриманням озброєння. Ми про авіацію говоримо – так, можемо очікувати,

– розповів Подоляк.

Він зазначив, щойно буде принципове рішення, що передадуть сучасні й більш ефективні літаки, – одразу про це скажуть.

"Наші партнери розуміють, що, якщо ти вже почав віддавати все Україні щодо того типу війни, в якій ми беремо участь, то, безумовно, авіація – це один із ключових чинників на цих етапах", – повідомив Михайло Подоляк.

Чи можуть союзники ухвалити рішення про передачу F-16 до літа: дивіться відео

Про ескалацію вже не говорять

Мовиться про цей та наступні етапи до фіналу війни.

Ми вам віддали дві третини важливих інструментів. І для того, щоби ефективно далі продовжувати, вам треба ще одну третину. Але ми тут думаємо – чи треба вам давати, чи не треба. Адже це ескалація, Росія чомусь інакше буде дивитися, образиться на нас,

– сказав він.

На його думку, це все вже в минулому. Мовляв, немає ніякої розмови про ескалацію.

"Ескалація вже масштабна. Тобто, все, крім зброї масового ураження, вже використовується в цій війні. Росія ж використовує все, що в неї є з надсучасного, зокрема, авіаційний компонент", – зазначив він.

Треба перемогти Росію

І тепер Україна, аби бути спроможною вести ефективну контрборотьбу, має отримати, зокрема, авіацію.

"Мені видається, що вже в Європі після всіх і останніх заяв, особливо людиноненависницьких, щодо там ядерної зброї тощо, є розуміння, що з Росією треба вже дійти в цій війні до кінця. Тобто, вона має програти. І для цього авіація вкрай необхідна", – наголосив радник голови Офісу Президента України.

Чому Україні треба літаки F-16: останні новини