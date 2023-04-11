Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сверхсовременная авиационная техника сможет закрыть небо и уничтожать очень существенный инструментальный ресурс российской оккупационной армии.

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"Вероятность крайне высока, ведь это объективная реальность. Без сверхсовременной авиационной техники много вопросов, которые минимизируют потери с одной стороны, а с другой стороны – сделают более эффективной работу по "переднему краю"...", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что F-16 значительно лучше, чем даже МиГ-29, которые передают Украине. И Россия, кстати, использует более современные МиГи и "Сушки".

"Здесь нужно зафиксировать несколько важных моментов. Такие разговоры идут и они идут на разных уровнях, и они идут крайне прагматично. И министр обороны Дании только подчеркивает это", – заявил он.

Будут говорить по факту

Советник главы Офиса Президента Украины убежден, что получение того или иного оружия будет в любом случае, но об этом могут говорить по факту. Мол, так же, как с контрнаступлением.

Есть – отработали – проговорили – последствия. Так же с получением вооружения. Мы об авиации говорим – да, можем ожидать,

– рассказал Подоляк.

Он отметил, как только будет принципиальное решение, что передадут современные и более эффективные самолеты, – сразу об этом скажут.

"Наши партнеры понимают, что если ты уже начал отдавать все Украине относительно того типа войны, в которой мы участвуем, то, безусловно, авиация – это один из ключевых факторов на этих этапах", – сообщил Михаил Подоляк.

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Об эскалации уже не говорят

Речь идет об этом и последующих этапах до финала войны.

Мы отдали вам две трети важных инструментов. И для того, чтобы эффективно дальше продолжать, вам нужна еще одна треть. Но мы здесь думаем – нужно ли вам давать, или не нужно. Это ведь эскалация, Россия почему-то иначе будет смотреть, обидится на нас,

– сказал он.

По его мнению, это все уже в прошлом. Мол, нет никакого разговора об эскалации.

"Эскалация уже масштабная. То есть все, кроме оружия массового поражения, уже используется в этой войне. Россия же использует все, что у нее есть из сверхсовременного, в частности, авиационный компонент", – отметил он.

Надо победить Россию

И теперь Украина, чтобы быть способной вести эффективную контрборьбу должна получить, в частности, авиацию.

"Мне кажется, что уже в Европе после всех и последних заявлений, особенно человеконенавистнических, относительно ядерного оружия и тому подобное, есть понимание, что с Россией нужно уже дойти в этой войне до конца. То есть, она должна проиграть. И для этого авиация крайне необходима", – подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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