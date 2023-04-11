Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував це в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що поліція має на законодавчому рівні отримати інструменти щодо заборони їздити на авто без глушника.

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Рада має напрацювати законопроєкт

Подоляк зазначив, що треба розставити правильні акценти: все, що не заборонено – дозволено. Таким є принцип вільної держави. Якщо є проблема, на цю тему мають продискутувати народні депутати, напрацювати певні законопроєкти та зміни.

За його словами, у поліцейських немає регламенту, тому вони не можуть просто на свій розсуд підходити й казати: "Ми забороняємо тобі це використовувати". Тому що це не заборонено.

Нардепи мають продискутувати. Якщо це дійсно має проблемне звучання, то мають напрацювати законопроєкт, який буде це регламентувати,

– сказав Подоляк.

Після цього, наголосив радник голови Офісу Президента України, поліція отримає відповідні інструменти й усе працюватиме як годинник.

Подоляк сказав, як можна заборонити їздити на авто без глушника: дивіться відео

Чи можна для цього створити петицію

Подоляк акцентував, що лише в Росії можуть щось заборонити, якщо їм те не подобається. Ми ж не можемо так працювати.

Водночас він зауважив, що Офіс Президента не може ініціювати це питання. Тому що бажано народним депутатам вивчити структуру обговорення суспільства на вказану тему.

Якщо вона об'ємна, то тоді ініціювати конкретний законопроєкт,

– пояснив радник голови ОП.

Він підтвердив, що можна створити петицію й назбирати потрібну кількість голосів, після чого це питання перекинуть у Кабмін. Уряд, своєю чергою, має звернутися до Верховної Ради. Так збільшується "плече розмов".

На його думку, депутати можуть самі ініціювати питання, напрацювати в себе, обговорити на базі того чи іншого комітету та вийти з відповідною ініціативою.

Це нормальна процедура. І вона буде дуже коротка,

– наголосив Подоляк.

Тобто, додав він, треба не лише підписувати петиції на сайті Президента, а й навчитися працювати з депутатським корпусом.

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