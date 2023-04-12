Объявление даты контрнаступления не будет: разговор с Михаилом Подоляком

Госдума России 11 апреля приняла закон, согласно которому теперь россияне будут получать электронные повестки. В отличие от страны-агрессора в Украине процесс мобилизации – эффективный.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия прибегает к таким методам, потому что уже не контролирует в стране ситуацию по мобилизации, а также имеет заоблачные потери на фронте.

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В Украине не нужно изменять порядок мобилизации

В то же время Советник главы ОП объяснил, есть ли в Украине основания для введения электронных повесток, которые могут выдавать через Дию.

Он обратил внимание на три аспекта, которые могли бы повлиять на это:

министерство обороны Украины и ВСУ обеспечивают контролируемый процесс мобилизации;

для обеспечения предоставления электронных повесток украинцам нужно изменить ряд регуляторных актов в украинском законодательстве. Об этом ранее говорил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

ТЦК в Украине выполняют свои задачи достаточно эффективно. Однако иногда возникают трудности, но они преодолеваются. А также часто враг пытается дискредитировать работу ТЦК.

Подоляк подчеркнул, что в Украине пока нет необходимости раздавать электронные повестки через Дию, а также изменять порядок мобилизации.

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Российская власть боится реакции общества

Между тем, советник главы ОП отметил, что введение электронных повесток в России не означает, что в стране-агрессоре объявят новую волну мобилизации. Российские власти очень боятся реакции общества на это, а она может быть непредсказуемой.

Россиянам запретят уезжать, брать кредит, открывать бизнес, управлять автомобилем. То есть превратят в полноценных рабов,

– добавил Подоляк.

Теперь у граждан страны-агрессора нет права голоса, а также шанса отказаться от повесток. А значит, по мнению собеседника, их отправят гибнуть "за непонятные цели в оккупационной войне".

"В Украине другая ситуация – мы защищаем свою территорию, обороняем семьи, у нас есть мотивация. Мы защищаем свое право на существование Украины. В этом наше фундаментальное отличие от России", – подчеркнул он.

Вопрос возвращения 30 тысяч военным нужно отработать с Минфином

Советник главы ОП прокомментировал возврат дополнительных выплат 30 тысяч гривен всем военнослужащим, полицейским и спасателям. Эту инициативу 11 апреля поддержала Верховная Рада.

Однако Михаил Подоляк отметил, что для финансирования этой программы нужно ежегодно 147 миллиардов дополнительных средств. Но в Украине их нет.

По его мнению, этот вопрос нужно отработать с бюджетным комитетом, Минфином и определить источники получения этих денег.

В то же время Подоляк обратил внимание на то, что эти 30 тысяч должны выплачивать не военнослужащим, которые воюют на линии фронта.

Эти 30 тысяч, это не для военнослужащих, которые находятся на переднем крае, нет. У них так и осталось 100 тысяч доплат. 30 тысяч – были там 3 – 4 эшелона,

– объяснил он.

Собеседник подчеркнул, что у военных забирали 30 тысяч гривен доплат, однако увеличивали заработную плату – с 11 до 20 тысяч гривен. Советник главы ОП отметил, что сейчас не говорится об отмене повышения выплат украинским военным.

"Проголосовать это же одно, а другое – это профинансировать. Профинансировать – это главное, исходя из того, чтобы у нас были такие деньги, которые нужны на закупку оружия", – уверен Подоляк.

Депутаты должны заниматься проблемой срочников

Еще одна проблема, получившая огласку в украинском обществе – срочники, которых призвали в ряды украинской армии еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Во время действия военного положения демобилизация в нашей стране приостановлена, и срочники уже переслужили почти 2 года.

По мнению Подоляка, эта проблема и ее решение имеют 3 составляющие:

во-первых, срочники имеют возможность подписать контракт и перейти в ряды ВСУ в новом статусе;

во-вторых, депутаты Верховной Рады должны отработать вопросы процесса демобилизации во время военного положения через соответствующие парламентские комитеты;

в-третьих, присоединившиеся к этому вопросу депутаты должны распространять информацию, как они будут решать эту проблему.

Он отметил, что срочники сейчас выполняют определенную работу на службе: охраняют воинские части, склады, арсеналы.

В то же время люди, которые воюют, находятся в ротациях, не могут выполнять работу, которую делают срочники,

– подчеркнул советник.

Подоляк подчеркнул, что именно депутаты должны заниматься этим вопросом и предлагать пути его решения.

Полиция пока не может запретить движение машин без глушителей

После многочисленных ракетных обстрелов Украины и атак дронами украинцы очень чувствительно реагируют на громкие звуки. В частности, многие жалуются на автомобили, которые ездят без глушителя. Ведь издаваемые ими звуки очень похожи на звучание иранских дронов-камикадзе.

Михаил Подоляк отметил, что сейчас полиция не имеет инструментов для запрещения езды на автомобилях без глушителя.

"Проблему должны продискутировать народные избранники и выработать соответствующие законопроекты. Только после этого полиция получит правовые инструменты, чтобы решать эту проблему в рамках законодательства", – отметил он.

Вероятность получения истребителей Украиной высока

Михаил Подоляк уверен, что Украина, чтобы быть способной проводить эффективную контрборьбу против врага, должна получать поддержку от партнеров. В первую очередь наша армия нуждается в современной авиации.

Он отреагировал на заявление министра обороны Дании о принятии Западом решения о предоставлении Украине истребителей F-16. Советник главы ОП оценил вероятность получения авиации крайне высокой.

Сверхсовременная авиационная техника поможет минимизировать наши потери с одной стороны, а с другой – сделает более эффективной работу по переднему краю,

– подчеркнул он.

Собеседник отметил, что F-16 – значительно более эффективные истребители, чем даже МиГ-29, которые получает Украина. В то же время, Россия использует более современные МиГи и "Сушки".

Контрнаступление – это вопрос справедливости для Украины

Подоляк отметил, что ни одного "слива документов" о контрнаступлении не произошло, потому что данных о направлениях наступления ВСУ не существует вообще.

Он подчеркнул, что контрнаступление – это не абстрактная военная операция, а вопрос справедливости.

Без контрнаступления мы не получим результатов, которыми должна финализироваться эта война,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Однако Михаил Подоляк отметил, что дату контрнаступления объявлять никто не будет – о нем нужно говорить по факту.

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