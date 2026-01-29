Ворог просунувся біля відразу 3 населених пунктів: оновлення карти DeepState

Українські сили продовжують стримувати наступ російських військ. Попри це, подекуди противнику вдається досягти успіхів. Цього разу ворог просунувся біля щонайменше трьох населених пунктів.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Де просунулися росіяни на фронті?

Згідно з оновленням аналітиків, російські війська нещодавно просунулися біля одного міста у Чугуївському районі Харківської області, а також у районі двох населених пунктів Бахмутського району у Донецькій області.

Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Дронівки та Пазено,

– ідеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронті?