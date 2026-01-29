Ворог просунувся біля відразу 3 населених пунктів: оновлення карти DeepState
- Російські війська просунулися біля Вовчанська в Чугуївському районі Харківської області.
- Ворог також має успіхи поблизу Дронівки та Пазено в Бахмутському районі Донецької області.
Українські сили продовжують стримувати наступ російських військ. Попри це, подекуди противнику вдається досягти успіхів. Цього разу ворог просунувся біля щонайменше трьох населених пунктів.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Де просунулися росіяни на фронті?
Згідно з оновленням аналітиків, російські війська нещодавно просунулися біля одного міста у Чугуївському районі Харківської області, а також у районі двох населених пунктів Бахмутського району у Донецькій області.
Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Дронівки та Пазено,
– ідеться у повідомленні.
Яка ситуація на фронті?
За даними ISW, нещодавно українські захисники просунулися у Покровську, що в Донецькій області, зокрема, в північно-західній частині міста. Водночас Сили оборони мали успіх на Новопавлівському напрямку.
Також раніше українські військові спростували заяви Росії про "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці Харківської області. Село перебуває під повним контролем Сил оборони. Позиції утримуються, втрат не зафіксовано.
До слова, NYT повідомляло, що сумарні втрати українських та російських військ з початку війни до 2026 року можуть сягнути 2 мільйонів осіб, причому Росія втратила вдвічі більше людей, ніж Україна.