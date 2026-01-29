Враг продвинулся возле сразу 3 населенных пунктов: обновление карты DeepState
- Российские войска продвинулись возле Волчанска в Чугуевском районе Харьковской области.
- Враг также имеет успехи вблизи Дроновки и Пазено в Бахмутском районе Донецкой области.
Украинские силы продолжают сдерживать наступление российских войск. Несмотря на это, кое-где противнику удается достичь успехов. На этот раз враг продвинулся возле по меньшей мере трех населенных пунктов.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
Где продвинулись россияне на фронте?
Согласно обновлению аналитиков, российские войска недавно продвинулись возле одного города в Чугуевском районе Харьковской области, а также в районе двух населенных пунктов Бахмутского района в Донецкой области.
Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Дроновки и Пазено,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на фронте?
По данным ISW, недавно украинские защитники недавно украинские защитники продвинулись в Покровске, что в Донецкой области, в частности, в северо-западной части города. В то же время Силы обороны имели успех на Новопавловском направлении.
Также ранее украинские военные опровергли заявления России об "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области. Село находится под полным контролем Сил обороны. Позиции удерживаются, потерь не зафиксировано.
К слову, NYT сообщало, что суммарные потери украинских и российских войск с начала войны до 2026 года могут достичь 2 миллионов человек, причем Россия потеряла вдвое больше людей, чем Украина.