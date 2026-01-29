Враг продвинулся возле сразу 3 населенных пунктов: обновление карты DeepState

Украинские силы продолжают сдерживать наступление российских войск. Несмотря на это, кое-где противнику удается достичь успехов. На этот раз враг продвинулся возле по меньшей мере трех населенных пунктов.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Где продвинулись россияне на фронте?

Согласно обновлению аналитиков, российские войска недавно продвинулись возле одного города в Чугуевском районе Харьковской области, а также в районе двух населенных пунктов Бахмутского района в Донецкой области.

Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Дроновки и Пазено,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на фронте?