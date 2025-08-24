Уже 34 роки тому, 24 серпня 1991 року, в Україні оголосили державну незалежність. У той день у центрі усіх подій була й 33-річна вчителька хімії та польської мови Лідія Гевко.

Вона розповіла 24 Каналу, як разом із родиною святкували День Незалежності України. За її словами, це було дуже емоційно.

Спогади львів'янки про 24 серпня 1991 року

Лідія Гевко пригадала, що тоді в її домівці на Староєврейській у центрі Львова тривав капітальний ремонт. Однак це не завадило їй 24 серпня 1991 року бути у центрі усіх подій. Вона дивилась засідання Верховної Ради по телевізору.

Я почула, що на засіданні Верховної Ради був дуже стривожений Леонід Кравчук, він тоді був головою Верховної Ради. Я залишила усі свої домашні справи і сіла уважно дивитись телевізор,

– пригадала вона.

Вчителька хімії та польської мови чітко пам'ятає, що тоді у Леоніда Кравчука було дуже занепокоєне обличчя. Він ніби не розумів, що відбувається.

Коли автори Акту проголошення незалежності України, а це В'ячеслав Чорновіл, Горинь Михайло, Головатий Сергій, Лук'яненко Левко, вносили величезний прапор України в зал, я знову звернула увагу на лице Кравчука, який казав, мовляв, що це робиться? Чорновіл, напевно, якби міг, вискочив би йому на стіл і танцював би з прапором,

– сказала Лідія Гевко.

Це було дуже емоційно. Коли жінка зрозуміла, що відбулося, то тішилась і верещала, не стримуючись. Вона підкреслила, що їй було все одно, що сусіди – росіяни. Адже вона на своїй землі, яка вже вільна. Нарешті здійснилося те, на що так довго чекали.

10-річні доньки Лідії Гевко у той момент гралися надворі, а чоловік був на роботі. Вона додала, що тоді пішла на кухню, зварила каву, взяла пляцок та підняла келих з коньяком за те, що здійснилась воля багатьох поколінь українців, які поклали своє життя за той світлий день – 24 серпня.

Вчителька усе пояснювала дітям, однак вони ще не могли зрозуміти, що буде відбуватись у новому житті – незалежному. Водночас коли з роботи повернувся чоловік, Лідія Гевко ходила по дому і повторювала: "Чуєш? Все! Здійснилось!". Він жартував, що його дружина скоро лусне від емоцій. Сім'я весь вечір святкувала. За стіл посадили навіть майстрів і заявили, що робота на сьогодні скасовується.

Пам'ятаю як сьогодні: вони у робочих комбінезонах сіли за стіл і мовчали. Потрібен був час, щоб це усвідомити. Водночас мої справжні друзі зі мною тішились. Стаціонарний телефон був "червоний", бо ми не могли наговоритись,

– підсумувала жінка.

Після того дня Лідія Гевко дуже уважно дивилась усі засідання Верховної Ради. Настільки часто дивилась, що її папуга голосом голови ВР Івана Плюща говорив: "Вимкніть мікрофон".

