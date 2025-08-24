Вона розповіла 24 Каналу, як разом із родиною святкували День Незалежності України. За її словами, це було дуже емоційно.
Читайте також "Очі комуністів палали": як українці пам'ятають 24 серпня 1991 і що відбувалося за стінами Ради
Спогади львів'янки про 24 серпня 1991 року
Лідія Гевко пригадала, що тоді в її домівці на Староєврейській у центрі Львова тривав капітальний ремонт. Однак це не завадило їй 24 серпня 1991 року бути у центрі усіх подій. Вона дивилась засідання Верховної Ради по телевізору.
Я почула, що на засіданні Верховної Ради був дуже стривожений Леонід Кравчук, він тоді був головою Верховної Ради. Я залишила усі свої домашні справи і сіла уважно дивитись телевізор,
– пригадала вона.
Вчителька хімії та польської мови чітко пам'ятає, що тоді у Леоніда Кравчука було дуже занепокоєне обличчя. Він ніби не розумів, що відбувається.
Коли автори Акту проголошення незалежності України, а це В'ячеслав Чорновіл, Горинь Михайло, Головатий Сергій, Лук'яненко Левко, вносили величезний прапор України в зал, я знову звернула увагу на лице Кравчука, який казав, мовляв, що це робиться? Чорновіл, напевно, якби міг, вискочив би йому на стіл і танцював би з прапором,
– сказала Лідія Гевко.
Це було дуже емоційно. Коли жінка зрозуміла, що відбулося, то тішилась і верещала, не стримуючись. Вона підкреслила, що їй було все одно, що сусіди – росіяни. Адже вона на своїй землі, яка вже вільна. Нарешті здійснилося те, на що так довго чекали.
10-річні доньки Лідії Гевко у той момент гралися надворі, а чоловік був на роботі. Вона додала, що тоді пішла на кухню, зварила каву, взяла пляцок та підняла келих з коньяком за те, що здійснилась воля багатьох поколінь українців, які поклали своє життя за той світлий день – 24 серпня.
Вчителька усе пояснювала дітям, однак вони ще не могли зрозуміти, що буде відбуватись у новому житті – незалежному. Водночас коли з роботи повернувся чоловік, Лідія Гевко ходила по дому і повторювала: "Чуєш? Все! Здійснилось!". Він жартував, що його дружина скоро лусне від емоцій. Сім'я весь вечір святкувала. За стіл посадили навіть майстрів і заявили, що робота на сьогодні скасовується.
Пам'ятаю як сьогодні: вони у робочих комбінезонах сіли за стіл і мовчали. Потрібен був час, щоб це усвідомити. Водночас мої справжні друзі зі мною тішились. Стаціонарний телефон був "червоний", бо ми не могли наговоритись,
– підсумувала жінка.
Після того дня Лідія Гевко дуже уважно дивилась усі засідання Верховної Ради. Настільки часто дивилась, що її папуга голосом голови ВР Івана Плюща говорив: "Вимкніть мікрофон".
День Незалежності України: основні новини
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Незалежності привітав громадян з цим визначним для нашої країни святом. Зокрема, він зазначив, що Україна є сильним союзником, а не бідною родичкою, що наша держава довела свою міць і жагу до свободи.
Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо привітали українців з Днем Незалежності. Політики заявили, що Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.
До Києва прибув спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Він був присутній на урочистій події поблизу Софійського собору у Києві. На заході також були присутні прем'єр-міністр Канади Марк Карні та міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Канади.
Канадський прем'єр-міністр Марк Карні під час урочистостей до Дня Незалежності повідомив, що Україна отримає озброєння від Канади на понад 1 мільярд доларів. Ця зброя буде в Україні вже у вересні 2025 року.