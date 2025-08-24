Она рассказала 24 Каналу, как вместе с семьей праздновали День Независимости Украины. По ее словам, это было очень эмоционально.

Воспоминания львовянки о 24 августа 1991 года

Лидия Гевко вспомнила, что тогда в ее доме на Староеврейской в центре Львова продолжался капитальный ремонт. Однако это не помешало ей 24 августа 1991 года быть в центре всех событий. Она смотрела заседание Верховной Рады по телевизору.

Я услышала, что на заседании Верховной Рады был очень встревожен Леонид Кравчук, он тогда был председателем Верховной Рады. Я оставила все свои домашние дела и села внимательно смотреть телевизор,

– вспомнила она.

Учительница химии и польского языка четко помнит, что тогда у Леонида Кравчука было очень обеспокоенное лицо. Он будто не понимал, что происходит.

Когда авторы Акта провозглашения независимости Украины, а это Вячеслав Чорновил, Горынь Михаил, Головатый Сергей, Лукьяненко Левко, вносили огромный флаг Украины в зал, я снова обратила внимание на лицо Кравчука, который говорил, мол, что это делается? Чорновил, наверное, если бы мог, выскочил бы ему на стол и танцевал бы с флагом,

– сказала Лидия Гевко.

Это было очень эмоционально. Когда женщина поняла, что произошло, то радовалась и визжала, не сдерживаясь. Она подчеркнула, что ей было все равно, что соседи – россияне. Ведь она на своей земле, которая уже свободна. Наконец осуществилось то, на что так долго ждали.

10-летние дочери Лидии Гевко в тот момент играли на улице, а муж был на работе. Она добавила, что тогда пошла на кухню, сварила кофе, взяла пляцок и подняла бокал с коньяком за то, что осуществилась воля многих поколений украинцев, которые положили свою жизнь за тот светлый день – 24 августа.

Учительница все объясняла детям, однако они еще не могли понять, что будет происходить в новой жизни – независимой. В то же время когда с работы вернулся муж, Лидия Гевко ходила по дому и повторяла: "Слышишь? Все! Осуществилось!". Он шутил, что его жена скоро лопнет от эмоций. Семья весь вечер праздновала. За стол посадили даже мастеров и заявили, что работа на сегодня отменяется.

Помню как сегодня: они в рабочих комбинезонах сели за стол и молчали. Нужно было время, чтобы это осознать. В то же время мои настоящие друзья со мной радовались. Стационарный телефон был "красный", потому что мы не могли наговориться,

– подытожила женщина.

После того дня Лидия Гевко очень внимательно смотрела все заседания Верховной Рады. Настолько часто смотрела, что ее попугай голосом председателя ВР Ивана Плюща говорил: "Выключите микрофон".

