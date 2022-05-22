Депортація українців у Маріуполі набирає обертів: окупанти масово вивозять дітей

У Маріуполі російські військові проводять масову депортацію місцевого населення на територію держави-агресорки. Лише протягом 21 травня з міста вивезли 313 осіб.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що серед 313 депортованих до фільтраційного табору у селі Безіменне – 55 дітей.

Читайте також У Маріуполі та районі окупанти запровадили нову пропускну систему на в'їзд і виїзд

Раніше Андрющенко зазначив, що депортаційні автобуси курсують від магазину "Метро". При посадці маріупольцям, які хотіли евакуюватися, повідомляють, що автобус їде в Безіменне Новоазовського району, а потім не в підконтрольні Україні регіони, а в Росію.

Депортація із Маріуполя

За словами заступника міського голови Маріуполя кількість депортованих постійно зростає. Так, станом на сьогодні:

з фільтраційного пункту у селі Нікольське депортували в Росію 70 осіб, зокрема 12 дітей;

з фільтраційного пункту у селі Безіменне депортували 175 осіб, серед них – 17 дітей.

"Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до Росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя",

– розповів Андрющенко.

Він додав, що уникнути депортації неможливо. Тих, хто передумав покидати Маріуполь після інформації про маршрут до Росії, відразу ж завертають або російські військові, або ті, кого називають "офіційними волонтерами".

Примусове вивезення українців: коротко

У Центрі протидії дезінформації інформують, що без участі української влади з окупованих територій України в напрямку Росії примусово вивезено 766 тисяч українців. Повідомляється, що серед депортованих – 144 тисячі українських дітей.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що станом на 9 травня російські війська депортували майже 1,2 мільйона українців не територію Росії. З них 200 тисяч – це діти. За її словами, перед примусовим вивезенням до Росії кожен проходить "фільтраційні табори". Що стається з тими, хто не пройшов "перевірку" окупантів – невідомо.

Начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник розповів, що частина жителів Ізюма, яких окупанти депортували на територію Росі, змогли повернутися до України. Він розповів, що громадяни України перейшли кордон на КПП "Чугунівка", після чого їх доправили у Бєлгород. Деякі з цих людей поїхали до родичів, які живуть в Росії, іншій частині вдалося переткнути кордон з ЄС й через Польщу, Латвію, Литву, Естонію повернутися в Україну.

До теми – Зеленський просив зброю, аби розблокувати Маріуполь військовим шляхом: дивіться відео