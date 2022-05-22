Депортация украинцев в Мариуполе набирает обороты: оккупанты массово вывозят детей

В Мариуполе российские военные проводят массовую депортацию местного населения на территорию государства-агрессора. Только в течение 21 мая из города вывезли 313 человек.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что среди 313 депортированных в фильтрационный лагерь в селе Безименное - 55 детей.

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Ранее Андрющенко отметил, что депортационные автобусы курсируют от магазина "Метро". При посадке мариупольцам, которые хотели эвакуироваться, сообщают, что автобус едет в Безымянно Новоазовского района, а затем не в подконтрольные Украине регионы, а в Россию.

Депортация из Мариуполя

По словам заместителя городского головы Мариуполя, количество депортированных постоянно растет. Да, по состоянию на сегодняшний день:

с фильтрационного пункта в селе Никольское депортировали в Россию 70 человек, в том числе 12 детей;

из фильтрационного пункта в селе Безименное депортировали 175 человек, среди них – 17 детей.

"Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья",

– рассказал Андрющенко.

Он добавил, что избежать депортации невозможно . Передумавших покидать Мариуполь после информации о маршруте в Россию, сразу же заворачивают либо российские военные, либо те, кого называют "официальными волонтерами".

Принудительный вывоз украинцев: коротко

В Центре противодействия дезинформации информируют , что без участия украинских властей с оккупированных территорий Украины в направлении России принудительно вывезено 766 тысяч украинцев. Сообщается, что среди депортированных – 144 тысяч украинских детей.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла , что по состоянию на 9 мая российские войска депортировали почти 1,2 миллиона украинцев на территорию России. Из них 200 тысяч – это дети. По ее словам, перед принудительным вывозом в Россию каждый проходит "фильтрационные лагеря". Что происходит с теми, кто не прошел "проверку" кафиров - неизвестно.

Начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник рассказал , что часть жителей Изюма, которых оккупанты депортировали на территорию России, смогли вернуться в Украину. Он рассказал, что граждане Украины перешли границу на КПП "Чугуновка", после чего их доставили в Белгород. Некоторые из этих людей поехали к родственникам, живущим в России, другой части удалось пересечь границу с ЕС и через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию вернуться в Украину.

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