На Сумщині, ймовірно, депутат від ОПЗЖ з сином побилися з військовими
- На Сумщині стався конфлікт між депутатом ОПЗЖ з сином і військовими у закладі громадського харчування.
- Поліція підтвердила інцидент і відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
У соціальних мережах і регіональних телеграм-каналах поширюють повідомлення про інцидент за участю представників місцевої влади та військових. Учасниками стали, ймовірно, депутат ОПЗЖ та його син.
Конфлікт стався ввечері 28 грудня в одному із закладів громадського харчування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суми медіа та ГУНП у Сумській області.
Що відомо про конфлікт на Сумщині?
За наявною інформацією, двоє військовослужбовців у цивільному одязі перебували в закладі на відпочинку. До них підійшли депутат Сумської обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ Олександр Кирій та його син – Олександр Кирій-молодший, який працює заступником голови однієї з громад області.
За словами очевидців, саме посадовці ініціювали словесний конфлікт, що згодом переріс у бійку. Причини такої поведінки наразі не встановлені.
У поліції підтвердили інцидент, але не назвали імен учасників. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
У Львові жінка розпилила газовий балончик в обличчя ветерану
У Львові жінка розпилила газовий балончик в обличчя ветерану Андрію Кульку після його зауваження щодо сміття, залишеного на сходовому майданчику.
Анна-Марія Курило стверджує, що використала спрей для взуття, а не перцевий газ, а в ході конфлікту ветеран, за її словами, поводився з нею неввічливо.