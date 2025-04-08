Выбросить эти стеклянные банки вы всегда успеете, однако их можно и повторно использовать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Что можно сделать из пустых баночек из-под свечей

Если у вас остались высокие банки для свечей с деревянными крышками, то их можно превратить в эстетически привлекательное "хранилище". После того, как вы переделаете этот элемент декора, его можно будет использовать по всему дому, чтобы хранить сухие продукты, декор или даже разместить в них вещи для ванной комнаты.

Этот лайфхак не требует большого количества расходных материалов: немного шлифовальной бумаги, электрической дрели или пистолета для горячего клея и маленькой ручки, которую можно добавить к крышке.

Важно помнить перед тем, как будете перепрофилировать эту баночку для свечи в что-то другое, стоит ее очистить от остатков самой свечи. Если внутри все еще остался воск, вымойте банку в горячей воде. Также можно воспользоваться уксусом, чтобы удалить остатки свечного воска в банке или клей, оставшийся от этикетки.

Также нужно будет очистить крышку, чтобы удалить наклейку с логотипом компании, которая изготовила свечу. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги. Это должно быть достаточно легко сделать вручную.

Затем с помощью дрели можно сделать отверстие в центре крышки, куда будет входить винт для крепления ручки. Стоит адаптировать этот шаг в зависимости от того, какой тип ручки используется и имеет ли она один винт, или два. Если сверла нет, тогда с помощью горячего клея прикрепите ручку к крышке.

Как повторно использовать баночки из-под свечи: смотрите видео

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