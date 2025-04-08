Викинути ці скляні банки ви завжди встигнете, однак їх можна і повторно використовувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

Дивіться також Це полегшить життя: що варто додати в оселю на етапі планування

Що можна зробити з пустих баночок з-під свічок

Якщо у вас залишилися високі банки для свічок з дерев'яними кришками, то їх можна перетворити на естетично привабливе "сховище". Після того, як ви переробите цей елемент декору, його можна буде використовувати по всьому будинку, щоб зберігати сухі продукти, декор або навіть розмістити в них речі для ванної кімнати.

Цей лайфхак не потребує великої кількості витратних матеріалів: трохи шліфувального паперу, електричної дрилі чи пістолета для гарячого клею та маленької ручки, яку можна додати до кришки.

Важливо памʼятати перед тим, як будете перепрофільовувати цю баночку для свічки в щось інше, варто її очистити від залишків самої свічки. Якщо всередині все ще залишився віск, вимийте банку в гарячій воді. Також можна скористатися оцтом, щоб видалити залишки свічкового воску в банці або клей, що залишився від етикетки.

Також потрібно буде очистити кришку, щоб видалити наліпку з логотипом компанії, яка виготовила свічку. Це можна зробити за допомогою наждачного паперу. Це має бути досить легко зробити вручну.

Потім за допомогою дрилі можна зробити отвір у центрі кришки, куди буде входити гвинт для кріплення ручки. Варто адаптувати цей крок залежно від того, який тип ручки використовується та чи має вона один гвинт, чи два. Якщо свердла немає, тоді за допомогою гарячого клею прикріпіть ручку до кришки.

Як повторно використати баночки з-під свічки: дивіться відео

До слова, нещодавно ми розповідали, як можна зробити стильне дзеркало своїми руками. Готовий виріб додасть стильного і вишуканого вигляду кімнаті.