Есть несколько стильных идей, которые помогут использовать пространство под лестницей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на house beautiful.

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Как обустроить место под лестницей

Хранилище под лестницей

Если присмотреться, то можно увидеть, что под лестницей на фото на самом деле есть открытые шкафы. Можно подумать о том, чтобы обустроить свободное пространство под лестницей под хранилище для необходимых вещей.



Место под лестницей можно перепрофилировать в хранилище для вещей / Фото Nicole Franzen

Добавьте стиля

Если это свободное пространство под лестницей есть сразу у входа в прихожую, просто воспользуйтесь этим в свою пользу. Разместите там консольный столик с зеркалом и скамейкой.



Можно стилизовать пространство под лестницей / Фото Catherine Kwong

Разместите там уголок для завтрака

Если это очень длинная лестница, просто оформите место под ней как любую комнату. Независимо от того, хотите ли вы сделать это семейной комнатой или уголком для завтрака для более непринужденной трапезы, это ваш шанс создать пространство, которое будет одновременно уютным и стильным.



Учтите преимущества больших лестниц / Фото Studio DB

Превратите это в библиотеку

Лестница, которая также является домашней библиотекой? Это может быть довольно необычным, но достаточно практичным решением. Если у вас немного книг, чтобы заполнить все это место, выставьте другие декоративные предметы.



Можно сделать "библиотеку" / Фото Reid Rolls

Сделайте это зоной отдыха

Почему бы не превратить это дополнительное пространство на что-то действительно комфортное? Если там достаточно места, то можно разместить там диван, чтобы отдохнуть с хорошей книгой или насладиться утренним кофе.



Можно сделать пространство для отдыха / Фото Francesco Lagnese