Є декілька стильних ідей, які допоможуть використовувати простір під сходами. Про це пише 24 Канал з посиланням на house beautiful.

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Як облаштувати місце під сходами

Сховище під сходами

Якщо придивитися, то можна побачити, що під сходами на фото насправді є відкриті шафи. Можна подумати про те, щоб облаштувати вільний простір під сходами під сховище для необхідних речей.



Місце під сходами можна перепрофілювати в сховище для речей / Фото Nicole Franzen

Додайте стилю

Якщо цей вільний простір під сходами є відразу біля входу в передпокій, просто скористайтеся цим на свою користь. Розмістіть там консольний столик з дзеркалом і лавкою.



Можна стилізувати простір під сходами / Фото Catherine Kwong

Розмістіть там куточок для сніданку

Якщо це дуже довгі сходи, просто оформіть місце під ними як будь-яку кімнату. Незалежно від того, чи хочете ви зробити це сімейною кімнатою чи куточком для сніданку для більш невимушеної трапези, це ваш шанс створити простір, який буде одночасно затишним і стильним.



Врахуйте переваги великих сходів / Фото Studio DB

Перетворіть це на бібліотеку

Сходи, які також є домашньою бібліотекою? Це може бути доволі незвичним, але досить практичним рішенням. Якщо у вас небагато книг, щоб заповнити все це місце, виставте інші декоративні предмети.



Можна зробити "бібліотеку" / Фото Reid Rolls

Зробіть це зоною відпочинку

Чому б не перетворити цей додатковий простір на щось справді комфортне? Якщо там достатньо місця, то можна розмістити там диван, щоб відпочити з гарною книгою або насолодитися ранковою кавою.



Можна зробити простір для відпочинку / Фото Francesco Lagnese