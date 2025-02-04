Эти цвета постельного белья считаются такими же вневременными, как белый. Поэтому смело можно покупать их и не бояться, что через год такая постель выйдет из моды. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Лучшие цвета для постельного белья

Оранжевый и синий

Эти цвета смелые и яркие, но при этом они удачно дополняют друг друга благодаря общему богатству. Такое сочетание цветов является одновременно изящным и очень "живым" и энергичным. Дизайнер интерьера Мишель Мерфи советует сделать синий цвет основным, а оранжевый – акцентным. Например, пусть пододеяльник и покрывало будут синие, а чехлы для подушек – цвета бархатцев.



Актуальная комбинация цветов постельного белья / Фото Yoshihiro Makino

Зеленый и терракотовый

Сочетание зеленого и терракотового – это классика в дизайне интерьера. Эти природные оттенки идеальны для постельного белья, ведь они помогают расслабиться и создают ощущение единения с природой. Дизайнеры считают эти цвета вневременными и еще одно преимущество – они будут отлично смотреться в любом стиле интерьера.



Естественное сочетание цветов / Фото Piglet in Bed

Розовый и красный

Это достаточно смелое и яркое сочетание становится супер-трендовым в дизайне интерьера. Насыщенный винный цвет и нежный оттенок пыльной розы создадут совершенное сочетание цветов. Разбавить эту палитру можно бежевым цветом.



Стильное постельное белье / Фото Future

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Белый и синий

Если сочетание ярких цветов не для вас, тогда дизайнеры советуют присмотреться к постельному белью в белом и синем цветах. Такое сочетание имеет классические нотки, но при этом очень стильное и современное.

Я рекомендую выбирать мягкие и сдержанные узоры. Подумайте о полосках, нежные цветы или геометрические принты в согласованных тонах, чтобы добавить пикантности сочетанию сине-белых цветов постельного белья. Это добавляет визуальный интерес, сохраняя целостную, успокаивающую атмосферу,

– сказала дизайнер Лорен Коберн.

Кстати, эксперты также советуют использовать яркую декоративную подушку, чтобы добавить текстилю и кровати изюминки. В то же время комбинировать цвета в постельном белье нужно продуманно, чтобы не перегружать глаз. Например, пусть акцентное изделие будет только одно – яркое одеяло или подушки с узором. Все остальные должны дополнять акцентный материал. Так вы сможете создать уникальный и роскошный интерьер.