Ці кольори постільної білизни вважаються такими ж позачасовими, як білий. Тому сміливо можна купувати їх і не боятися, що через рік така постіль вийде з моди. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Найкращі кольори для постільної білизни

Помаранчевий і синій

Ці кольори сміливі та яскраві, але при цьому вони вдало доповнюють один одного завдяки спільному багатству. Таке поєднання кольорів є одночасно витонченим і дуже "живим" та енергійним. Дизайнерка інтер'єру Мішель Мерфі радить зробити синій колір основним, а помаранчевий – акцентним. Наприклад, нехай підковдра і покривало будуть сині, а чохли для подушок – кольору чорнобривців.



Актуальна комбінація кольорів постільної білизни / Фото Yoshihiro Makino

Зелений і теракотовий

Поєднання зеленого і теракотового – це класика в дизайні інтер'єру. Ці природні відтінки ідеальні для постільної білизни, адже вони допомагають розслабитися й створюють відчуття єднання з природою. Дизайнери вважають ці кольори позачасовими й ще одна перевага – вони матимуть чудовий вигляд у будь-якому стилі інтер'єру.



Природне поєднання кольорів / Фото Piglet in Bed

Рожевий і червоний

Це досить сміливе та яскраве поєднання стає супертрендовим у дизайні інтер'єру. Насичений винний колір та ніжний відтінок пильної троянди створять довершене поєднання кольорів. Розбавити цю палітру можна бежевим кольором.



Стильна постільна білизна / Фото Future

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Білий і синій

Якщо поєднання яскравих кольорів не для вас, тоді дизайнери радять придивитися по постільної білизни у білому та синьому кольорах. Таке поєднання має класичні нотки, але при цьому дуже стильне і сучасне.

Я рекомендую обирати м'які і стримані візерунки. Подумайте про смужки, ніжні квіти або геометричні принти в узгоджених тонах, щоб додати пікантності поєднанню синьо-білих кольорів постільної білизни. Це додають візуального інтересу, зберігаючи цілісну, заспокійливу атмосферу,

– сказала дизайнерка Лорен Коберн.

До речі, експерти також радять використовувати яскраву декоративну подушку, щоб додати текстилю і загалом ліжку родзинки. Водночас комбінувати кольори у постільній білизні потрібно продумано, щоб не перенавантажувати око. Наприклад, хай акцентний виріб буде лише один – яскрава ковдра або подушки з візерунком. Усе решта має доповнювати акцентний матеріал. Так ви зможете створити унікальний та розкішний інтер'єр.