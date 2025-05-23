24 Канал рассказывает, как правильно декорировать мансарду дома.

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Как обустроить удобную мансарду

Оцените свое пространство. Измерьте каждый доступный уголок вашего чердака

Занесите эти измерения в основную жилую комнату и сравните их с размерами мебели - это даст представление, что может подойти. Поместится двуспальная кровать или только односпальная? Поместится полка под окном, или придется делать что-то на заказ? Немного подготовки в начале поможет пробудить вашу креативность.

Выберите романтический стиль чердачной спальни. Что может быть уютнее детской кровати, расположенной под склоном чердачного потолка? Дети обожают маленькие пространства, поэтому переоборудование чердака в детскую комнату – естественный выбор. Белые окрашенные панели придадут волшебного "коттеджного ощущения".

Увеличьте место для хранения с помощью встроенной кровати. Уютное спальное место станет еще функциональнее, если добавить узкие полки возле кровати и ящики для хранения снизу и внизу у ног.

Кровати для старших детей и взрослых лучше размещать под самой высокой частью потолка, а не под скатами.

Создайте полувстроенное рабочее место под скатом. Если у вас есть базовые навыки плотницкого дела, вы сможете собрать подобный изображенному письменный стол из подготовленной древесины и подвесных полок – это позволит использовать каждый сантиметр пространства.

Мансарда – идеальное место для создания рабочей зоны / Фото User

Максимально используйте пространство и свет с белым цветом. Даже если обычно избегаете белого цвета на стенах, потолке и полу, на чердаке это может быть именно то, что нужно, чтобы "открыть" пространство. На верхних этажах меньше грязи и трафика, поэтому держать пол в чистоте не так сложно. А еще белый – как облако: ничего общего с темным, тесным чердаком из стереотипов.

Красьте пол. Выберете ли вы белый, или другой светлый оттенок – окрашенный пол отражает больше света, чем обычное дерево, и является экономным способом отделки недорогого покрытия.

Используйте низкие стены по максимуму. Низкие стеллажи, полочки, письменные столы можно организовать так, чтобы получить идеальное решение для хранения.

Рассмотрите индивидуальные решения для хранения. Стена с вмонтированными шкафами – бесценна. Если вы планируете использовать чердак как спальню или другое постоянное пространство – инвестируйте в шкафы на заказ.

Возможно, вам не нужен обычный шкаф – вместо этого, стоит подумать о встроенном письменном столе, комоде или сундуке.

Правильно оформите окна. Окна на скошенных стенах сложно закрывать, и в зависимости от функции комнаты, их можно оставить открытыми. Но если это спальня – нужно затемнение. Автоматические жалюзи, как на фото, открываются сверху или снизу, что удобно даже для высоких окон.

Попробуйте вариант кровати прямо на полу. Есть ли у вас место для двуспального матраса, или только маленький уголок под детскую кровать - мягкая кровать на полу станет отличным решением. А чтобы сделать лаунж-зону, добавьте подушек.

Создайте кровать на полу / Фото из открытых источников

Используйте низкую мебель. Разместите подушки вокруг низкого столика – так потолок будет казаться выше. То же касается низких кроватей и диванов – они лучше подходят для чердака, чем большая громоздкая мебель.

Повесьте люстру или подвесной светильник. Используйте вертикальное пространство под самой высокой точкой потолка – подвесное освещение создаст акцент. Дополните его настольными лампами.

Детские столы, стулья, полки можно разместить в тесных уголках, где обычная мебель не поместится. Для детской комнаты идеальным будет диван возле окна, где могут сидеть взрослые, пока дети играют. А подвесное кресло в центре – не только веселое решение, но и способ визуально улучшить пространство.

Подвесное кресло – идеальный выбор для детской мансарды / Фото

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