24 Канал розповідає, як правильно декорувати мансарду вдома.

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Як облаштувати зручну мансарду

Оцініть свій простір. Виміряйте кожен доступний куточок вашого горища

Занесіть ці виміри до основної житлової кімнати й порівняйте їх з розмірами меблів — це дасть уявлення, що може підійти. Вміститься двоспальне ліжко чи тільки односпальне? Вміститься полиця під вікном, чи доведеться робити щось на замовлення? Трохи підготовки на початку допоможе пробудити вашу креативність.

Оберіть романтичний стиль горищної спальні. Що може бути затишніше за дитяче ліжко, розташоване під схилом горищної стелі? Діти обожнюють маленькі простори, тому переобладнання горища на дитячу кімнату – природний вибір. Білі пофарбовані панелі додадуть чарівного "котеджного відчуття".

Збільшіть місце для зберігання за допомогою вбудованого ліжка. Затишне спальне місце стане ще функціональнішим, якщо додати вузькі полиці біля ліжка та ящики для зберігання знизу й внизу біля ніг.

Ліжка для старших дітей і дорослих краще розміщувати під найвищою частиною стелі, а не під схилами.

Створіть напіввбудоване робоче місце під схилом. Якщо у вас є базові навички теслярства, ви зможете зібрати подібний до зображеного письмовий стіл із підготовленої деревини й підвісних полиць – це дозволить використати кожен сантиметр простору.

Мансарда – ідеальне місце для створення робочої зони / Фото User

Максимально використовуйте простір і світло з білим кольором. Навіть якщо зазвичай уникаєте білого кольору на стінах, стелі та підлозі, на горищі це може бути саме те, що потрібно, аби "відкрити" простір. На горішніх поверхах менше бруду та трафіку, тому тримати підлогу в чистоті не так складно. А ще білий – як хмаринка: нічого спільного з темним, тісним горищем зі стереотипів.

Фарбуйте підлогу. Чи ви оберете білий, чи інший світлий відтінок – пофарбована підлога відбиває більше світла, ніж звичайне дерево, і є економним способом обробки недорогого покриття.

Використовуйте низькі стіни максимально. Низькі стелажі, полички, письмові столи можна організувати так, щоб отримати ідеальне рішення для зберігання.

Розгляньте індивідуальні рішення для зберігання. Стіна з вмонтованими шафами – безцінна. Якщо ви плануєте використовувати горище як спальню або інший постійний простір – інвестуйте у шафи на замовлення.

Можливо, вам не потрібна звичайна шафа – натомість, варто подумати про вбудований письмовий стіл, комод чи скриню.

Правильно оформіть вікна. Вікна на скошених стінах складно закривати, і в залежності від функції кімнати, їх можна залишити відкритими. Але якщо це спальня – потрібне затемнення. Автоматичні жалюзі, як на фото, відкриваються зверху або знизу, що зручно навіть для високих вікон.

Спробуйте варіант ліжка прямо на підлозі. Чи у вас є місце для двоспального матраца, чи тільки маленький куточок під дитяче ліжко — м'яке ліжко на підлозі стане чудовим рішенням. А щоб зробити лаунж-зону, додайте подушок.

Створіть ліжко на підлозі / Фото з відкритих джерел

Використовуйте низькі меблі. Розмістіть подушки навколо низького столика – так стеля здаватиметься вищою. Те ж стосується низьких ліжок і диванів – вони краще підходять для горища, ніж великі громіздкі меблі.

Повісьте люстру або підвісний світильник. Використовуйте вертикальний простір під найвищою точкою стелі – підвісне освітлення створить акцент. Доповніть його настільними лампами.

Дитячі столи, стільці, полиці можна розмістити в тісних куточках, де звичайні меблі не помістяться. Для дитячої кімнати ідеальним буде диван біля вікна, де можуть сидіти дорослі, поки діти граються. А підвісне крісло в центрі – не лише веселе рішення, а й спосіб візуально покращити простір.

Підвісне крісло – ідеальний вибір для дитячої мансарди / Фото

Upscale Construction