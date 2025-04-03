Сделав несколько изменений в своей рутине, вы сможете значительно улучшить порядок в своем жилом пространстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы бросаете все у дверей

Коридор вашего дома иногда может стать источником беспорядка. Если вы привыкли бросать у зеркала или ящика для обуви сумки, книги, кошелек, ключи, шляпы, куртки, обувь и т.д. – тогда беспорядка просто не избежать. Потратьте несколько дополнительных минут, чтобы убрать лишние вещи, вместо того, чтобы бросать все там, ведь вскоре это может превратиться в гору хаоса.

Оставляете чистую одежду в корзине на несколько дней

Иногда домовладельцы после стирки оставляют гору чистой одежды в корзине или даже на кресле с надеждой, что "сегодня я наведу с этим порядок", однако часто до этого не доходит. Если же одежда долго лежит в корзине, это будет создавать беспорядок. Кроме того, чем дольше они там есть, тем больше сморщиваются, создавая еще одну проблему впоследствии. Разберите и погладьте вещи, как только вытащите из сушильной машины.



Лучше не держать чистую одежду в беспорядке после стирки / Фото Unsplash

Организуете дом, о котором мечтаете, а не тот, который у вас есть

Люди часто допускают, но не замечают этой распространенной ошибки. Например, увидев в социальных сетях привлекательную вешалку для одежды, можно предположить, что она поможет уменьшить беспорядок. Однако в небольшом жилом помещении с уже имеющимся шкафом такое дополнение может непреднамеренно способствовать визуальному беспорядку.

Важно не полагаться исключительно на социальные сети в организации домашнего пространства, а сосредоточиться на определении приоритетов ваших реальных потребностей.

Позволяете бумагам накапливаться

Если вы регулярно храните квитанции и чеки, вы можете знать, что со временем они могут значительно накапливаться. Многие люди, опасаясь выбрасывать потенциально важные бумаги, часто позволяют этим "коллекциям" разрастаться, что приводит к увеличению беспорядка и занимает драгоценное пространство. Поэтому проверьте, действительно ли нужны вам эти чеки, или другие бумаги, чтобы хранить их дома.