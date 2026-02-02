У Києві та деяких областях України ввели аварійні відключення світла
- У Києві, Чернігівській та Черкаській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.
- Причиною аварійних відключень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
У деяких областях запровадили екстрені відключення світла. Там графіки тимчасово не діють.
2 лютого стало відомо, що деякі області переходять на аварійні відключення.
Дивіться також "Пакунок тепла" для українців: уряд анонсував нову адресну допомогу
Де не діють графіки відключень?
Так, о 10-їй ранку "Чернігівобленерго" повідомило, що на Чернігівщині застосовані аварійні вимкнення для 10 черг одночасно.
Також екстрені відключення запровадили у Києві та області. Про це повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, що 2 лютого у Київській області мали б діяти традиційні графіки погодинних відключень, а у столиці – тимчасові, тобто окремі для кожного будинку.
Аварійні відключення з 9:46 ввели і в Черкаській області. У "Черкасиобленерго" пояснили, що це пов'язано з наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.