9 лютого, 16:15
Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення, – Лубінець

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Кількість скарг на діяльність ТЦК разюче зросла з 2022-го року.
  • Дмитро Лубінець розповів, що найчастіше ставало їхньою причиною.

В умовах повномасштабної війни та загальної мобілізації в українському суспільстві панують негативні настрої через діяльність органів ТЦК та СП. Так, кількість звернень громадян щодо їхніх дій зросла у 333 рази, починаючи з 2022-го року.

Про таке під час свого виступу заявив уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець.

Цікаво COVID і війна, – Зеленський окреслив виклики та етапи свого президентства 

Наскільки зросли скарги українців на діяльність ТЦК?

За даними омбудсмана, у 2022 році Офіс уповноваженого з прав людини отримав лише 18 скарг. Уже в 2023-му їх було 514, у 2024 році – 3 312. А в минулому 2025-му кількість звернень сягнула 6 127.

При цьому він нагадав про початок повномасштабного вторгнення, коли українці стояли в чергах до ТЦК, що добровільно приєднатися до Сил оборони.

Найчастіше люди повідомляють про незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також формальний і неякісний медичний огляд, який проводять військово-лікарські комісії.

Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути,
– наголосив Лубінець.

Водночас він підкреслив, що кількість скарг зростає майже вдвічі щороку.

Конфлікти за участю військових ТЦК: останні новини 

  • Вранці 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії стався збройний інцидент. Невідомий чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та СП, відкрив у їхньому напрямку вогонь. Зловмисника вдалося затримати лише 6 лютого.

  • Тим часом на Дніпропетровщині правоохоронці нещодавно викрили трьох військовослужбовців ТЦК, які жорстоко побили чоловіка. Отримані ним травми виявилися смертельними, постраждалий помер. 

  • Ще один інцидент стався у Харкові. Там 31-річний чоловік під час перевірки документів напав із ножем на двох представників ТЦК та поранив їх. 

  • Коментуючи ситуацію зі ставленням цивільних до військових ТЦК, омбудсменка Ольга Кобилинська (Решетилова) наголосила, що проблеми у процесі мобілізації справді існують і їх багато, однак жодні недоліки не можуть бути виправданням агресії, нападів чи насильства щодо військовослужбовців ТЦК, які виконують свої обов'язки в умовах війни.