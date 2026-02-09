Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з початку повномасштабного вторгнення, – Лубінець
- Кількість скарг на діяльність ТЦК разюче зросла з 2022-го року.
- Дмитро Лубінець розповів, що найчастіше ставало їхньою причиною.
В умовах повномасштабної війни та загальної мобілізації в українському суспільстві панують негативні настрої через діяльність органів ТЦК та СП. Так, кількість звернень громадян щодо їхніх дій зросла у 333 рази, починаючи з 2022-го року.
Про таке під час свого виступу заявив уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець.
Наскільки зросли скарги українців на діяльність ТЦК?
За даними омбудсмана, у 2022 році Офіс уповноваженого з прав людини отримав лише 18 скарг. Уже в 2023-му їх було 514, у 2024 році – 3 312. А в минулому 2025-му кількість звернень сягнула 6 127.
При цьому він нагадав про початок повномасштабного вторгнення, коли українці стояли в чергах до ТЦК, що добровільно приєднатися до Сил оборони.
Найчастіше люди повідомляють про незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також формальний і неякісний медичний огляд, який проводять військово-лікарські комісії.
Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути,
– наголосив Лубінець.
Водночас він підкреслив, що кількість скарг зростає майже вдвічі щороку.
Конфлікти за участю військових ТЦК: останні новини
Вранці 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії стався збройний інцидент. Невідомий чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та СП, відкрив у їхньому напрямку вогонь. Зловмисника вдалося затримати лише 6 лютого.
Тим часом на Дніпропетровщині правоохоронці нещодавно викрили трьох військовослужбовців ТЦК, які жорстоко побили чоловіка. Отримані ним травми виявилися смертельними, постраждалий помер.
Ще один інцидент стався у Харкові. Там 31-річний чоловік під час перевірки документів напав із ножем на двох представників ТЦК та поранив їх.
Коментуючи ситуацію зі ставленням цивільних до військових ТЦК, омбудсменка Ольга Кобилинська (Решетилова) наголосила, що проблеми у процесі мобілізації справді існують і їх багато, однак жодні недоліки не можуть бути виправданням агресії, нападів чи насильства щодо військовослужбовців ТЦК, які виконують свої обов'язки в умовах війни.