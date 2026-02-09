Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с начала полномасштабного вторжения, – Лубинец

В условиях полномасштабной войны и всеобщей мобилизации в украинском обществе царят негативные настроения из-за деятельности органов ТЦК и СП. Так, количество обращений граждан относительно их действий выросло в 333 раза, начиная с 2022-го года.

Об этом во время своего выступления заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец.

Интересно COVID и война, – Зеленский очертил вызовы и этапы своего президентства

Насколько выросли жалобы украинцев на деятельность ТЦК?

По данным омбудсмена, в 2022 году Офис уполномоченного по правам человека получил лишь 18 жалоб. Уже в 2023-м их было 514, в 2024 году – 3 312. А в прошлом 2025-м количество обращений достигло 6 127.

При этом он напомнил о начале полномасштабного вторжения, когда украинцы стояли в очередях в ТЦК, что добровольно присоединиться к Силам обороны.

Чаще всего люди сообщают о незаконных ограничениях свободы передвижения во время задержаний, принудительной доставке в ТЦК, а также формальный и некачественный медицинский осмотр, который проводят военно-врачебные комиссии.

Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют о системном кризисе, которую мы срочно должны устранить,

– подчеркнул Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что количество жалоб растет почти вдвое ежегодно.

Конфликты с участием военных ТЦК: последние новости