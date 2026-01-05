Нагороджений "Золотим хрестом": на фронті поліг Дмитро Сацута з Дінпропетровщини

Відстоюючи свободу та незалежність України на фронті Запорізької області загинув військовослужбовець із Дніпропетровщини Дмитро Сацута. За свій героїзм та відданість він був нагороджений "Золотим хрестом".

Дмитру був 31 рік. Трагічну звістку повідомив міський голова Нікополя Олег Саюк, пише 24 Канал.

Що відомо про полеглого бійця?

Дмитро Сацута народився 1 квітня 1994 року в селі Чистопілля Нікопольського району. Початкову освіту здобув у місцевому навчальному закладі, після чого продовжив навчання у професійно-технічному училищі №34, де опанував фах токаря.

Перші трудові кроки зробив на підприємствах рідного міста, а з часом наважився спробувати себе у роботі за кордоном – на виробництвах у Польщі та Німеччині. В мирному житті працював на АТ "Нікопольський завод феросплавів".

У 2018 році його життєвий шлях перетнувся з Дар'єю, яка згодом стала його дружиною. Дмитро наполегливо працював, аби забезпечити кошти спершу на весілля, а потім – на придбання власної оселі. Починаючи з 2021 року, він працював дробильником на підприємстві. Того ж року подружжя дізналося про майбутнє поповнення в родині, а 24 січня 2022 року Дмитро вперше став батьком.

З перших днів повномасштабної агресії Дмитро був мобілізований до Збройних сил України. Він проходив службу зенітником у складі 301-ї бригади.

Користуючись кожною можливою нагодою, військовослужбовець приїздив додому, проводив час із дружиною та дитиною, відвідував матір із вітчимом і брата.

Найцінніше що маю – це моя родина,

– наголошував Дмитро.

Серед його найзаповітніших мрій було бажання зустріти День Перемоги у теплому родинному колі, поруч із близькими людьми. Життя захисника обірвалося 30 грудня 2025 року на Запорізькому напрямку.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

