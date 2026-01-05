Укр Рус
Награжден "Золотым крестом": на фронте погиб Дмитрий Сацута из Динпропетровщины
5 января, 08:24
Награжден "Золотым крестом": на фронте погиб Дмитрий Сацута из Динпропетровщины

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На поле боя отдал свою жизнь военнослужащий из Днепропетровской области Дмитрий Сацута.
  • Он воевал с начала полномасштабного вторжения. У мужчины остались мать, жена, сын, брат и отчим.

Отстаивая свободу и независимость Украины на фронте Запорожской области погиб военнослужащий из Днепропетровщины Дмитрий Сацута. За свой героизм и преданность он был награжден "Золотым крестом".

Дмитрию был 31 год. Трагическое известие сообщил городской голова Никополя Олег Саюк, пишет 24 Канал.

Что известно о павшем бойце?

Дмитрий Сацута родился 1 апреля 1994 года в селе Чистополье Никопольского района. Начальное образование получил в местном учебном заведении, после чего продолжил обучение в профессионально-техническом училище №34, где овладел профессией токаря.

Первые трудовые шаги сделал на предприятиях родного города, а со временем решился попробовать себя в работе за рубежом – на производствах в Польше и Германии. В мирной жизни работал на АО "Никопольский завод ферросплавов".

В 2018 году его жизненный путь пересекся с Дарьей, которая впоследствии стала его женой. Дмитрий упорно работал, чтобы обеспечить средства сначала на свадьбу, а затем – на приобретение собственного дома. Начиная с 2021 года, он работал дробильщиком на предприятии. В том же году супруги узнали о предстоящем пополнении в семье, а 24 января 2022 года Дмитрий впервые стал отцом.

С первых дней полномасштабной агрессии Дмитрий был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу зенитчиком в составе 301-й бригады.

Пользуясь каждой возможной возможностью, военнослужащий приезжал домой, проводил время с женой и ребенком, посещал мать с отчимом и брата.

Самое ценное что имею – это моя семья,
– подчеркивал Дмитрий.

Среди его самых заветных мечтаний было желание встретить День Победы в теплом семейном кругу, рядом с близкими людьми. Жизнь защитника оборвалась 30 декабря 2025 года на Запорожском направлении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и почет Герою!

Потери Украины на войне

  • 23-летний Андрей Волощук, который служил в должности старшего пулеметчика в разведывательном батальоне "Хартия", погиб 7 декабря вблизи Купянска в результате подрыва на вражеской сейсмической мине. На защиту Украины он стал после трагической гибели своего брата Олега, который погиб 11 ноября 2022 года на Бахмутском направлении.

  • Юрий Мигашко, специалист компании Starlight Production, отдал жизнь во время выполнения боевого задания на Сумском направлении. В ряды Сил обороны Украины он присоединился в марте 2022 года. В гражданской жизни работал постановщиком на Новом канале.

  • Алексей Сабат, доброволец из Борислава, погиб 26 марта 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.