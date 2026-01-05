Награжден "Золотым крестом": на фронте погиб Дмитрий Сацута из Динпропетровщины
- На поле боя отдал свою жизнь военнослужащий из Днепропетровской области Дмитрий Сацута.
- Он воевал с начала полномасштабного вторжения. У мужчины остались мать, жена, сын, брат и отчим.
Отстаивая свободу и независимость Украины на фронте Запорожской области погиб военнослужащий из Днепропетровщины Дмитрий Сацута. За свой героизм и преданность он был награжден "Золотым крестом".
Дмитрию был 31 год. Трагическое известие сообщил городской голова Никополя Олег Саюк, пишет 24 Канал.
Читайте также Защищал Родину до последнего вздоха: на войне погиб лучанин Вадим Кравчук
Что известно о павшем бойце?
Дмитрий Сацута родился 1 апреля 1994 года в селе Чистополье Никопольского района. Начальное образование получил в местном учебном заведении, после чего продолжил обучение в профессионально-техническом училище №34, где овладел профессией токаря.
Первые трудовые шаги сделал на предприятиях родного города, а со временем решился попробовать себя в работе за рубежом – на производствах в Польше и Германии. В мирной жизни работал на АО "Никопольский завод ферросплавов".
В 2018 году его жизненный путь пересекся с Дарьей, которая впоследствии стала его женой. Дмитрий упорно работал, чтобы обеспечить средства сначала на свадьбу, а затем – на приобретение собственного дома. Начиная с 2021 года, он работал дробильщиком на предприятии. В том же году супруги узнали о предстоящем пополнении в семье, а 24 января 2022 года Дмитрий впервые стал отцом.
С первых дней полномасштабной агрессии Дмитрий был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу зенитчиком в составе 301-й бригады.
Пользуясь каждой возможной возможностью, военнослужащий приезжал домой, проводил время с женой и ребенком, посещал мать с отчимом и брата.
Самое ценное что имею – это моя семья,
– подчеркивал Дмитрий.
Среди его самых заветных мечтаний было желание встретить День Победы в теплом семейном кругу, рядом с близкими людьми. Жизнь защитника оборвалась 30 декабря 2025 года на Запорожском направлении.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и почет Герою!
Потери Украины на войне
23-летний Андрей Волощук, который служил в должности старшего пулеметчика в разведывательном батальоне "Хартия", погиб 7 декабря вблизи Купянска в результате подрыва на вражеской сейсмической мине. На защиту Украины он стал после трагической гибели своего брата Олега, который погиб 11 ноября 2022 года на Бахмутском направлении.
Юрий Мигашко, специалист компании Starlight Production, отдал жизнь во время выполнения боевого задания на Сумском направлении. В ряды Сил обороны Украины он присоединился в марте 2022 года. В гражданской жизни работал постановщиком на Новом канале.
Алексей Сабат, доброволец из Борислава, погиб 26 марта 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.