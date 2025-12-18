У Дніпрі прогриміла серія вибухів: у місті видно задимлення

Посеред дня 18 грудня мешканці Дніпра здригнулися від серії вибухів. На місто рухалися російські дрони.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Повідомлення про вибухи з'явилося о 14:46. Зазначимо, що до цього тимчасовий виконувач обов'язків очільника ОВА Владислав Гайваненко повідомляв, що країна-агресорка спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники.

Загрозу для міста оголошували й у Повітряних силах. Там о 13:54 попередили про ворожі БпЛА на Дніпро із заходу.

Згодом з'явилася інформація, що після вибухів у місті спостерігається задимлення.



У Дніпрі підіймається дим після вибухів / Фото: "Дніпро оперативний"

