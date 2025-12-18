Укр Рус
18 грудня, 14:54
Оновлено - 15:13, 18 грудня

У Дніпрі прогриміла серія вибухів: у місті видно задимлення

Тетяна Бабич
Основні тези
  • 18 грудня в Дніпрі було чутно вибухи.
  • Внаслідок цього в місті підіймався дим.

Посеред дня 18 грудня мешканці Дніпра здригнулися від серії вибухів. На місто рухалися російські дрони.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Повідомлення про вибухи з'явилося о 14:46. Зазначимо, що до цього тимчасовий виконувач обов'язків очільника ОВА Владислав Гайваненко повідомляв, що країна-агресорка спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники.

Загрозу для міста оголошували й у Повітряних силах. Там о 13:54 попередили про ворожі БпЛА на Дніпро із заходу. 

Згодом з'явилася інформація, що після вибухів у місті спостерігається задимлення.


У Дніпрі підіймається дим після вибухів / Фото: "Дніпро оперативний"

Більше про попередні атаки на Дніпро та область

  • Нещодавно російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури, унаслідок чого на Дніпропетровщині було знеструмлено контактну мережу залізниці. Через пошкодження фіксували затримки руху потягів у регіоні.

  • Також у ніч проти 13 грудня в Дніпрі пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа в одній із будівель. 

  • Водночас тоді ж у Нікопольському районі внаслідок обстрілів поранення дістали двоє чоловіків. За інформацією сил ППО, у нічний та ранковий час над територією Дніпропетровської області було знищено 14 ворожих безпілотників.