В Днепре прогремела серия взрывов: в городе подымается дым

Посреди дня 18 декабря жители Днепра содрогнулись от серии взрывов. На город двигались российские дроны.

Что известно о взрывах в Днепре?

Сообщение о взрывах появилось в 14:46. Отметим, что до этого временно исполняющий обязанности главы ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что страна-агрессор направила на Днепропетровщину беспилотники.

Угрозу для города объявляли и в Воздушных силах. Там в 13:54 предупредили о вражеских БПЛА на Днепр с запада.

Позже появилась информация о том, что после взрывов в городе наблюдается задымление.



В Днепре поднимается дым после взрывов / Фото: "Днепр оперативный"

