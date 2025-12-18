В Днепре прогремела серия взрывов: в городе подымается дым
- 18 декабря в Днепре были слышны взрывы.
- В результате этого над городом поднимался дым.
Посреди дня 18 декабря жители Днепра содрогнулись от серии взрывов. На город двигались российские дроны.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Днепре?
Сообщение о взрывах появилось в 14:46. Отметим, что до этого временно исполняющий обязанности главы ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что страна-агрессор направила на Днепропетровщину беспилотники.
Угрозу для города объявляли и в Воздушных силах. Там в 13:54 предупредили о вражеских БПЛА на Днепр с запада.
Позже появилась информация о том, что после взрывов в городе наблюдается задымление.
В Днепре поднимается дым после взрывов / Фото: "Днепр оперативный"
Больше о предыдущих атаках на Днепр и область
Недавно российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры, в результате чего в Днепропетровской области была обесточена контактная сеть железной дороги. Из-за повреждений фиксировались задержки движения поездов в регионе.
Также в ночь на 13 декабря в Днепре прогремели взрывы, после которых в одном из зданий возник пожар.
В то же время в Никопольском районе вследствие обстрелов ранения получили двое мужчин. По данным сил ПВО, в ночные и утренние часы над территорией Днепропетровской области были уничтожены 14 вражеских беспилотников.