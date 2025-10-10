Росіяни запустили по Україні керовані авіабомби ввечері у п'ятницю, 10 жовтня. Під російським ударом, на жаль, опинилося Дніпро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що у регіоні уже повідомляли про небезпеку на момент вибуху.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області почали оголошувати після 16:41. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Там застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом повідомили про фіксацію КАБ повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область. О 16:59 в обласному центрі було гучно.

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації ані міський голова, ані керівник обласної військової адміністрації не коментували цю інформацію. Вочевидь у разі наслідків додаткову інформацію оприлюднять окремо.

Регіон атакували й раніше