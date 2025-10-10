У Дніпрі прогриміли вибухи
- У Дніпрі 10 жовтня відбулися вибухи після пусків російських авіабомб.
- Детальної інформації від місцевої влади наразі немає.
Росіяни запустили по Україні керовані авіабомби ввечері у п'ятницю, 10 жовтня. Під російським ударом, на жаль, опинилося Дніпро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що у регіоні уже повідомляли про небезпеку на момент вибуху.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу у більшості районів Дніпропетровської області почали оголошувати після 16:41. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Там застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом повідомили про фіксацію КАБ повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область. О 16:59 в обласному центрі було гучно.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Станом на момент публікації ані міський голова, ані керівник обласної військової адміністрації не коментували цю інформацію. Вочевидь у разі наслідків додаткову інформацію оприлюднять окремо.
Регіон атакували й раніше
Уночі 10 жовтня під ударом, зокрема, опинився Кривий Ріг. Внаслідок влучання крилатої ракети пошкоджено цивільний об'єкт. Через це постраждала одна людина, у неї акубаротравма. Загалом в місті постраждали троє людей.
Крім того, під ударом був обласний центр. Через російську атаку у мережі в частині міста Самар, Самарівського, Павлоградського, Синельниківського районів було тимчасово відсутнє електропостачання.
Загалом під час атаки противник застосував 497 засобів повітряного нападу, зокрема 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 405 дронів та 15 ракет російської армії.