У Дніпрі гримлять вибухи – спалахнула пожежа: на місто летіли дрони

Увечері російські війська продовжили атакувати Україну різними типами озброєння. Вибухи чули й у Дніпрі.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Дніпрі: які подробиці?

О 20:26 у Дніпрі місцеві жителі чули звук вибуху, а вже за кілька хвилин, о 20:30, пролунали повторні вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку міста із заходу.

За попередніми даними начальника ОВА, внаслідок російської атаки у місті виникла пожежа. Постраждалих чи загиблих, на щастя, немає.

Наразі деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Варто зауважити, що ввечері 15 квітня ворожі війська розпочали масовану атаку на Україну, застосовуючи ракети різних типів та ударні безпілотники. Вибухи вже гриміли у декількох областях України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

