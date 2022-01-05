Нічний сюрприз: в одній з квартир Дніпра з вентиляції випав кажан

5 січня 2022 , 14:11
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Джерело:

пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

На проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро 4 січня власники квартири у своїй ванній кімнаті виявили кажана. Щоб його виловити довелось телефонувати рятувальникам.

Інцидент трапився о 23:30. На виклик господарів квартири приїхав підрозділ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. 

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Випав з вентиляції

Рятувальники з'ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору. Вони упіймали тварину та випустили за межами міста.

До робіт залучили 4 людей особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.


Рятувальники випустили тварину за межами міста / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Кажани можуть залітати в будинки та спати там удень. Однак вночі вони прокидаються й непокоять господарів помешкань.

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Автор: Олена Данилів