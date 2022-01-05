Нічний сюрприз: в одній з квартир Дніпра з вентиляції випав кажан
5 січня 2022 , 14:11Читать новость на русском
На проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро 4 січня власники квартири у своїй ванній кімнаті виявили кажана. Щоб його виловити довелось телефонувати рятувальникам.
Інцидент трапився о 23:30. На виклик господарів квартири приїхав підрозділ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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Випав з вентиляції
Рятувальники з'ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору. Вони упіймали тварину та випустили за межами міста.
До робіт залучили 4 людей особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Рятувальники випустили тварину за межами міста / Фото ДСНС
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