Дніпро Вибухи в Дніпрі
30 квітня, 10:52
Оновлено - 11:27, 30 квітня

Росія атакувала Дніпро: спалахнули магазин та авто, одна людина загинула

Сергій Попович
Основні тези
  • У Дніпрі через вибух загинула 1 людина, ще 4 дістали поранення; 3 госпіталізовані з різним ступенем тяжкості.
  • Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА та курс ворожої ракети на Дніпропетровщину.

У Дніпрі пролунав вибух. Потім над містом здійнявся стовп диму, пізніше стало відомо про загибель людини.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Вдень 30 квітня у Дніпрі прогримів вибух. Над містом здійнявся густий дим, постраждав Дніпровський район, повідомив начальник ОВА Ганжа.

Загинула 1 людина, ще 4 – дістали поранення. Госпіталізовані 3 людини: 65-річний чоловік у важкому стані, а жінки 43 та 54 років у середному стані тяжкості. Чоловік 59 років отримав допомогу на місці.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА до Підгороднього з півночі та Синельківщини.

О 10:56 військові попередили про курс ворожої ракети з Донеччини на Дніпропетровщину.


Дим у Дніпровському районі після атаки / Фото Дніпропетровської ОВА

Від обстрілів страждала також Одеса

  • Вночі 30 квітня Росія масовано атакувала різні райони Одеси. Внаслідок терору постраждали 20 людей, в тому числі підліток 17 років і громадяни до 70 років.

  • Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На автостоянках знищено або ушкоджено десятки автобусів та автівок.

