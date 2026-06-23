Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблі, постраждалі у важкому стані

Росія продовжує атакувати Україну за допомогою ракет. Вранці у вівторок, 23 червня, ворог використав їх для обстрілу Дніпропетровської області.

Під ударом противника опинився Кривий Ріг. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Які наслідки удару?

Повітряну тривогу у Кривому Розі та територіальній громаді, а також інших районах регіону, оголосили близько 10:55. У Повітряних силах ЗСУ тієї ж хвилини повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Орієнтовно о 10:57 там уточнили про рух балістичної ракети у напрямку Кривого Рогу. Незадовго після цього кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які чули у передмісті Дніпра, а через кілька хвилин – у Кривому Розі.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул згодом підтвердив ракетну атаку, а начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на Кривий Ріг у місті було пошкоджено промислову інфраструктуру.

Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і боряться за їхнє життя,

– написав Вілкул.

Загалом загинуло щонайменше троє людей. Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 19, 5 з них наразі перебувають у важкому стані. На місці працюють усі необхідні служби, ліквідацію пожежі на об'єкті завершили.

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Де раніше фіксували наслідки атак?

Загалом у ніч на 23 червня Росія атакувала 135 ударними та імітаційними дронами з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 118 БпЛА. Зафіксовано 13 влучань на щонайменше 11 локаціях.

Ще раніше російські війська атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок цинічного ворожого удару загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Також днями окупанти атакували Одеський район ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки балістики сталося пошкодження об'єктів на одному з підприємств. Через це щонайменше одна людина загинула та ще троє постраждали.

Нещодавно також російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один з ударів припав по нежитловій будівлі у Запоріжжі, на місці спалахнула пожежа. Ще один дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста.