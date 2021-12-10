Злоумышленник на BMW также угрожал, что подорвет правоохранителя. Поэтому они были вынуждены его задержать. Впоследствии оказалось, что граната – не единственный его боеприпас.

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Какое оружие было в авто

После остановки автомобиля, оказалось, что там также были 4 пассажира. Их временно задержали и стали обыскивать транспорт. Как мужчина с гранатой объяснил свои действия – неизвестно.

Что там нашли:

гранатомет;

автомат;

2 пистолета;

граната;

номера от другого автомобиля

Однако, следует отметить, что эти предметы считаются лишь "похожими" на оружие. Это будет так к моменту окончания экспертизы.

Оружие, которое обнаружили в автомобиле / Фото телеграма "Днепр оперативный"

Могут ли за такое наказать

На фото с места заметно, что там были следователи, которые производили изъятие найденного оружия. Полицейские пока не сообщали об открытии уголовного производства. Однако, возможно, дело будут квалифицировать как угрозу жизни правоохранителя.

Максимальное наказание по соответствующей статье – 3 года тюрьмы. Кроме этого, могут открыть производство и по статье о незаконном обращении с оружием, которое предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Другой мужчина, который угрожал

17 сентября сообщили, что в Одессе мужчина зашел в магазин за пивом и угрожал там гранатой. До этого он говорил, что подорвет школу, где как раз шли уроки. Туда приехали правоохранители, которые быстро произвели задержание.

Оказалось, что у "подрывника" был обычный муляж взрывного устройства. Когда его спросили, почему он это сделал, он сказал, что просто хотел похвастаться гранатой.