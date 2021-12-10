Зловмисник на BMW також погрожував, що підірве правоохоронця. Тому вони були змушеними його затримати. Згодом виявилося, що граната – не єдиний його боєприпас.

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Яка зброя була в авто

Після зупинки автомобіля, виявилося, що там також були 4 пасажирів. Їх тимчасово затримали та почали обшукувати транспорт. Як чоловік із гранатою пояснив свої дії – невідомо.



Що там знайшли:

гранатомет;

автомат;

2 пістолети;

граната;

номера від іншого автомобіля.

Проте, слід зазначити, наразі ці предмети вважаються лише "схожими" на зброю. Це буде так до моменту закінчення експертизи.

Зброя, яку виявили в автомобілі / Фото телеграму "Днепр оперативный"

Чи можуть за таке покарати

На фото з місця помітно, що там були слідчі, які проводили вилучення знайденої зброї. Наразі поліцейські не повідомляли про відкриття кримінального провадження. Проте, ймовірно, справу кваліфікуватимуть як погрозу життю правоохоронця.

Максимальне покарання за відповідною статтею – 3 роки в'язниці. Окрім цього, можуть відкрити провадження й за статтею про незаконне поводження зі зброєю, яка передбачає до 7 років ув'язнення.

Інший чоловік, який погрожував

17 вересня повідомили, що в Одесі чоловік зайшов до магазину по пиво та погрожує там гранатою. До цього він нібито казав, що підірве школу, де якраз тривали уроки. Туди приїхали правоохоронці, які швидко провели затримання.

Виявилося, що в "підривника" був звичайний муляж вибухового пристрою. Коли його спитали, чому це робив, він сказав, що просто хотів похизуватися гранатою.