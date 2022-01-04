На Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей: видео инцидента

В Каменском на Днепропетровщине 1 января произошел неприятный инцидент вблизи новогодней елки. В толпу людей попал фейерверк.

Об опасном случае сообщили местные СМИ. Неудачно запущенный салют сняли на видео камеры слежения.

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Установка с фейерверком опрокинулась

На видео видно, что возле местной новогодней елки 1 января собралось много людей. Сначала запуск фейерверка проходил нормально, однако впоследствии установка опрокинулась.

После этого залпы прямо улетели в толпу. Люди начали сразу уходить, о пострадавших ничего не сообщают.

Смотрите видео неудачного фейерверка в Каменском:

Зеленского просят запретить петарды и фейерверки в Украине

Отметим, что из-за опасных случаев с фейерверками президента Украины просят запретить использование пиротехнических средств. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте главы государства. За нарушение в документе предлагается ввести штраф до 15 тысяч гривен.

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