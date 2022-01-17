Однако он много лет живет в Днепре, но не может остаться в Украине, поскольку вступили в действие изменения в закон "О миграции", Он об этом написал в своем фейсбуке 16 января.

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Лишили возможности взять гражданство

Гошовский акцентировал на том, что Миграционная служба лишила его временного гражданства 29 декабря. Соответствующий документ ему вручили 13 января.

Дело в том, что в Украине я живу уже 15 лет, и больше половины из них (с 2014-го года) – безуспешно добиваюсь смены своего российского гражданства на украинское,

– написал Максим Гошовский.

По его словам, после Майдана он подал документы на получение гражданства. Однако с тех пор получал только временные удостоверения гражданина Украины.

Они были действительными всего 2 года, в течение которых требовалось отказаться от старого гражданства. Однако мужчине для этого нужно поехать в Россию.

Обратите внимание! " Громадський простір" сообщает, что Максим порвал свой российский паспорт. Он это сделал под песню "А я не москаль" на концерте Ореста Лютого.



Гошовский во флаге с надписью "Днепр" на Майдане / Фото "Громадський простір"

Прибегал к своеобразной процедуре

Максим отметил, что для получения нового временного удостоверения гражданина, он раз в 2 года покидал Украину. После поездки в "третью" страну он снова подавался на получение паспорта украинца.

Однако, теперь это невозможно, поскольку он должен уехать в Россию до 23 января. Поэтому Гошовский начал собирать материалы, которые докажут, что он не только работал и платил налоги, но и делал что-то для защиты суверенитета Украины.

Начали приходить ФСБшники

По словам Гошовского, он попал на несколько кадров столкновений на Майдане. Это сразу подхватили российские СМИ и начали называть его наемником, экстремистом и радикалом. После того, как начались боевые действия на Донбассе, Максим начал ездить на Восток как волонтер.

Когда он в очередной раз попал в поле зрения пропагандистских медиа, к его друзьям и бывшим соседям в России начали приходить сотрудники ФСБ. Они расспрашивали у этих людей о Максиме Гошовском.

После этого большинство моих российских знакомых удалили меня из своих контактов и соцсетей. У меня не стало никакого сомнения в том, что в Россию мне путь "заказан",

– написал волонтер.

Он добавил, что после пересечения границы, его сразу схватят правоохранители страны-агрессора. Мол, захотят выдать за задержание "особо опасного боевика".

Что сказали в ГМС

Журналисты 24 канала обратились за комментарием в Государственную миграционную службу Днепропетровщины. Там отметили, что предоставить обстоятельный комментарий об этом смогут позже.

В любом случае, уверяю, никому без причин не отменяют вид на жительство. Для этого должны быть очень веские причины,

– сказала представительница ГМС.

Сейчас мы уже подали информационный запрос относительно ситуации Максима Гошовского. Поэтому сразу после получения ответа сможем полноценно осветить позицию Миграционной службы Днепропетровщины.

Читайте текст публикации Максима Гошовского:

Друзья, я нахожусь в трудной и опасной для меня ситуации, и нужно ваше внимание и помощь. Больше мне рассчитывать не на кого.

29 декабря Государственная миграционная служба Украины официально лишила меня гражданства. А 13 января соответствующий документ вручили мне в руки. У меня есть 10 дней чтобы "добровольно" покинуть Украину (то есть в объятия моей бывшей ФСБшной "семьи"). А по состоянию на прямо сейчас осталось 7 дней...

Дело в том, что в Украине я живу уже 15 лет, и большую часть из них – с 2014-го года – безуспешно добиваюсь смены своего российского гражданства на украинское.

В 2014 я решил что меня ничего не должно связывать с агрессором и подал документы на получение гражданства по происхождению (моя бабушка и мама родились здесь). Но вместо паспорта я получил временное удостоверение гражданина Украины, которое действовало только 2 года, в течение которых мне нужно было отказаться от прежнего гражданства.

Только после этой процедуры я бы получил настоящий паспорт с нашим трезубцем. Но прикол в том, что, чтобы выйти из гражданства России, мне нужно только физически туда поехать и подать соответствующие документы на рассмотрение органов РФ. А мне этого делать категорически нельзя, потому что скорей всего, я уже оттуда не вернусь.

Во время Майдана и расстрелов людей на Институтской мое лицо (парень в сине-желтом флаге с надписью "Днепропетровск" и оранжевой каске) "примелькалось" в российских СМИ. Меня идентифицировали, объявили меня "наемником", "предателем", "боевиком", "экстремистом", "радикалом".

Как-то реагировать на это не было времени – я просто старался не попадать на камеры, чтобы не попасть в соцсети и у моих родных в России не было бы лишних проблем. Достаточно было кадров с Майдана. После Майдана началась война, я в своем Днепре стоял на блокпостах, потом зашел в волонтерское движение, ездил на фронт, а после Иловайска помогал собирать и транспортировать тела погибших.

И как-то после очередных сюжетов в российских СМИ обо мне, к моим одноклассникам и бывшим соседям начали наведываться ФСБшники, чтобы собрать показания относительно меня. После этого большинство моих российских знакомых удалили меня из своих контактов и соцсетей.

У меня не стало никакого сомнения в том, что в Россию мне путь "заказан". На первом же пограничном КПП или на паспортном контроле в аэропорту меня схватят и отправят в кабинет к какому-нибудь капитану ФСБ, который захочет получить "майора", а может даже и "полковника" за разоблачение особо опасного "боевика".

Я был вынужден прибегать к одной процедуре, которая позволяла мне жить, работать здесь и платить налоги у меня дома. С 2014-го года раз в 2 года я выезжал из Украины в третью страну и возвращался, возобновлял удостоверение гражданина на следующие 2 года и подавал документы на получение постоянного гражданства.

Но месяц назад, 14 декабря вступили в действие изменения в закон о миграции, и теперь, пока в РФ буду числиться их гражданином, не имею больше никакого права получить украинское гражданство по происхождению моей мамы.

Вариантов у меня сейчас крайне мало. Пытаюсь достучаться до разных должностных лиц и народных депутатов, чтобы хоть как-то уладить свою проблему и получить возможность жить в моей стране, у себя дома.