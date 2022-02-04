Также специалисты отметили, что возможно заваливание конструкции, которое приведет к гибели людей. Об этом стало известно из протокола городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, который обнародовали 3 февраля.
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Проверка была внеплановой
Проверку проводило Управление архитектурно-строительного контроля горсовета Днепра. Пристройку к историческому зданию на проспекте Дмитрия Яворницкого проверяли внепланово.
Это было нужно для того, чтобы проверить, есть ли нарушения строительных норм законодательства в сфере градостроительной деятельности. Однако обнаружили там нарушений сразу несколько.
Сооружение пристройки "Ротонда" к ЦУМу / Фото dnepr.info
Когда появилась пристройка
Сам Центральный универмаг построили в стиле ар-деко еще в 1938 году. Это сделали по проекту архитектора Александра Красносельского. Однако его творение за многие годы очень изменилось.
Здание ЦУМа неоднократно переделывали и в прошлом веке. Однако наибольшие изменения произошли в 2002 году. Тогда со стороны улицы Владимира Мономаха сделали достройку – 4-этажную стеклянную "Ротонда". А уже с 2008 года достройка не эксплуатируется.
Как сначала выглядел днепровский ЦУМ / Фото dnepr.info
Будет трагедия, если начнется пожар
Члены комиссии отметили, что пристройка не эксплуатируется. Там это описали словами "на момент осмотра", однако не указали, что уже более 10 лет.
С этим связана довольно большая проблема – на 3 и 4 этажи можно зайти только из здания Центрального универмага. Ведь там нет лестницы между 2 и 3 этажом.
Поэтому, если возникнет пожар на 1 этаже, люди на 2 будут заблокированы в здании. У них просто не будет путей для эвакуации.
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Все слишком запущено
Комиссия установила, что пристройка находится в запущенном состоянии. В частности, там разбиты окна 1 этажа.
Современный вид окон "Ротонды" с улицы / Фото dnepr.info
А во время осмотра "Ротонды" в ней вообще обнаружили повреждения пола на нижнем этаже. По словам специалистов, там просто выкопан котлован.
Первый этаж пристройки еще в 2020 году / Фото dnepr.info
Два канализационных нарушения
Во время осмотра вокруг пристройки обнаружили 3 канализационных люка, расположенные в непосредственной близости к фундаменту. Их расстояние от пристройки составляет всего 1 метр, вместо необходимых 3 метров.
Однако это не единственное нарушение, которое связано с канализацией. Ведь также там по проектной документации должны быть чугунные трубы. Однако все коммуникации сделаны из пластика.
Запущенное помещение пристройки / Фото "Информатора"
Происходит постепенное проседание
Специалисты установили, что в основе фундамента постоянно происходит замачивание грунта. Как следствие там значительно ослабляется и проседает фундамент.
Это бы было не слишком трагично, если бы рядом не пролегала трамвайная колея. Из-за нее конструкция постоянно страдает от вибрационных нагрузок.
Во время движения трамвая в непосредственной близости к пристройке, возможно образование провала в грунте и их обрушение на трамвайные пути, что может привести к человеческим жертвам,
– предостерегли члены комиссии.
Также акцентировали и на внешнем виде здания. Мол, по стандартам оно должно соответствовать архитектурно-планировочному заданию. Однако в проектной документации не было ничего об историко-архитектурных исследованиях.
Недостроенный каркас "Ротонды" / Фото dnepr.info
Что теперь будут делать
Все собранные материалы передадут в Днепропетровский научно-исследовательский институт экспертиз. Его специалисты должны провести экспертизу "Ротонды".
Лишь после получения результатов проверки смогут решить, что делать с пристройкой. То есть могут и демонтировать.
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