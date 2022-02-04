Также специалисты отметили, что возможно заваливание конструкции, которое приведет к гибели людей. Об этом стало известно из протокола городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, который обнародовали 3 февраля.

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Проверка была внеплановой

Проверку проводило Управление архитектурно-строительного контроля горсовета Днепра. Пристройку к историческому зданию на проспекте Дмитрия Яворницкого проверяли внепланово.

Это было нужно для того, чтобы проверить, есть ли нарушения строительных норм законодательства в сфере градостроительной деятельности. Однако обнаружили там нарушений сразу несколько.



Сооружение пристройки "Ротонда" к ЦУМу / Фото dnepr.info

Когда появилась пристройка

Сам Центральный универмаг построили в стиле ар-деко еще в 1938 году. Это сделали по проекту архитектора Александра Красносельского. Однако его творение за многие годы очень изменилось.



Здание ЦУМа неоднократно переделывали и в прошлом веке. Однако наибольшие изменения произошли в 2002 году. Тогда со стороны улицы Владимира Мономаха сделали достройку – 4-этажную стеклянную "Ротонда". А уже с 2008 года достройка не эксплуатируется.



Как сначала выглядел днепровский ЦУМ / Фото dnepr.info

Будет трагедия, если начнется пожар

Члены комиссии отметили, что пристройка не эксплуатируется. Там это описали словами "на момент осмотра", однако не указали, что уже более 10 лет.

С этим связана довольно большая проблема – на 3 и 4 этажи можно зайти только из здания Центрального универмага. Ведь там нет лестницы между 2 и 3 этажом.

Поэтому, если возникнет пожар на 1 этаже, люди на 2 будут заблокированы в здании. У них просто не будет путей для эвакуации.

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Все слишком запущено

Комиссия установила, что пристройка находится в запущенном состоянии. В частности, там разбиты окна 1 этажа.



Современный вид окон "Ротонды" с улицы / Фото dnepr.info

А во время осмотра "Ротонды" в ней вообще обнаружили повреждения пола на нижнем этаже. По словам специалистов, там просто выкопан котлован.



Первый этаж пристройки еще в 2020 году / Фото dnepr.info

Два канализационных нарушения

Во время осмотра вокруг пристройки обнаружили 3 канализационных люка, расположенные в непосредственной близости к фундаменту. Их расстояние от пристройки составляет всего 1 метр, вместо необходимых 3 метров.

Однако это не единственное нарушение, которое связано с канализацией. Ведь также там по проектной документации должны быть чугунные трубы. Однако все коммуникации сделаны из пластика.



Запущенное помещение пристройки / Фото "Информатора"

Происходит постепенное проседание

Специалисты установили, что в основе фундамента постоянно происходит замачивание грунта. Как следствие там значительно ослабляется и проседает фундамент.

Это бы было не слишком трагично, если бы рядом не пролегала трамвайная колея. Из-за нее конструкция постоянно страдает от вибрационных нагрузок.

Во время движения трамвая в непосредственной близости к пристройке, возможно образование провала в грунте и их обрушение на трамвайные пути, что может привести к человеческим жертвам,

– предостерегли члены комиссии.

Также акцентировали и на внешнем виде здания. Мол, по стандартам оно должно соответствовать архитектурно-планировочному заданию. Однако в проектной документации не было ничего об историко-архитектурных исследованиях.



Недостроенный каркас "Ротонды" / Фото dnepr.info

Что теперь будут делать

Все собранные материалы передадут в Днепропетровский научно-исследовательский институт экспертиз. Его специалисты должны провести экспертизу "Ротонды".

Лишь после получения результатов проверки смогут решить, что делать с пристройкой. То есть могут и демонтировать.

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