Також фахівці наголосили на тому, що можливе завалення конструкції, яке призведе до загибелі людей. Про це стало відомо з протоколу міської комісії з надзвичайних ситуацій, який оприлюднили 3 лютого.

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Перевірка була позаплановою

Перевірку проводило Управління архітектурно-будівельного контролю міськради Дніпра. Прибудову до історичної будівлі на проспекті Дмитра Яворницького перевіряли позапланово.

Це було потрібно для того, щоб встановити, чи є порушення будівельних норм законодавства у сфері містобудівної діяльності. Проте виявили там порушень одразу кілька.



Спорудження прибудови "Ротонда" до ЦУМу / Фото dnepr.info

Коли з'явилася прибудова Сам Центральний універмаг збудували в стилі ар-деко ще в 1938 році. Це зробили за проєктом архітектора Олександра Красносільського. Проте його творіння за багато років дуже змінилося.



Будівлю ЦУМу неодноразово переробляли й у минулому столітті. Проте найбільші зміни відбулися у 2002 році. Тоді з боку вулиці Володимира Мономаха зробили добудову – 4-поверхову скляну "Ротонда". А вже з 2008 року добудова не експлуатується.



Як спочатку виглядав дніпровський ЦУМ / Фото dnepr.info

Буде трагедія якщо почнеться пожежа

Члени комісії зазначили, що прибудова не експлуатується. Там це описали словами "на момент огляду", проте не вказали, що вже понад 10 років.

Із цим пов'язана досить велика проблема – на 3 та 4 поверхи можна зайти лише з будівлі Центрального універмагу. Адже там немає сходів між 2 та 3 поверхом.

Тому, якщо виникне пожежа на 1 поверсі, людин на 2 будуть заблоковані у будівлі. У них просто не буде шляхів для евакуації.

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Все надто занедбане

Комісія встановила, що прибудова знаходиться у занедбаному стані. Зокрема, там розбиті вікна 1 поверху.



Сучасний вигляд вікон "Ротонди" із вулиці / Фото dnepr.info

А під час огляду "Ротонди" в ній взагалі виявили пошкодження підлоги на нижньому поверсі. За словами фахівців, там просто викопаний котлован.



Перший поверх прибудови ще у 2020 році / Фото dnepr.info

Два каналізаційних порушення

Під час огляду навколо прибудови виявили 3 каналізаційні люки, які в безпосередній близькості до фундаменту. Їхня відстань від прибудови становить лише 1 метр, замість необхідних 3 метрів.

Проте це не єдине порушення, яке пов'язане з каналізацією. Адже також там за проєктною документацією мають бути чавунні труби. Проте всі комунікації зроблені з пластику.



Занедбане приміщення прибудови / Фото "Інформатора"

Відбувається поступове просідання

Спеціалісти встановили, що в основі фундаменту постійно відбувається замочування ґрунту. Як наслідок там значно послаблюється та просідає фундамент.

Це б було не надто трагічно, якби поряд не пролягала трамвайна колія. Через неї конструкція постійно потерпає від вібраційних навантажень.

Під час руху трамваю в безпосередній близькості до прибудови, можливе утворення провалля в ґрунті та її обрушення на трамвайну колію, що може привести до людських жертв,

– застерегли члени комісії.

Також акцентували й на зовнішньому вигляді будівлі. Мовляв, за стандартами вона має відповідати архітектурно-планувальному завданню. Проте в проєктній документації не було нічого про історико-архітектурні дослідження.



Недобудований каркас "Ротонди" / Фото dnepr.info

Що тепер будуть робити

Усі зібрані матеріали передадуть у Дніпропетровський науково-дослідний інститут експертиз. Його фахівці мають провести експертизу "Ротонди".

Лише після отримання результатів перевірки зможуть вирішити, що робити із прибудовою. Тобто можуть і демонтувати.

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