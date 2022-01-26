Политический деятель и театральный художник получил это звание посмертно. Он умер в конце октября прошлого года.

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Начали процедуру еще при его жизни

Кандидата предложила комиссия по вопросам предоставления звания. Утвердили решение депутаты на сессии горсовета. Подробнее об этом рассказал секретарь горсовета Александр Санжара.

Иван Шулик – человек, значение которого для города трудно переоценить. Он первым в тогда еще Днепропетровске поднял сине-желтый флаг. Процедура присвоения ему звания почетного гражданина города началась еще при его жизни,

– отметил чиновник.

По данным издания "Информатор" Иван Шулик стал 51 почетным гражданином города. Стоит заметить, что это звание до переименования города называлось "Почетный гражданин Днепропетровска".

Иван Шулик в последние годы жизни / Фото Днепровского театра имени Шевченко

Не переставал творить до конца

"Радио свобода" пишет, что мужчина был активистом проукраинского движения в Днепре еще в 80-е годы прошлого века. Впоследствии он стал главой областной ячейки "Народного руха Украины".

Одним из самых выдающихся событий в его молодости было уже упомянутое установление первого украинского флага в родном городе. Также примерно тогда же Шулик начал голодовку под городским советом. Его основным требованием было прекращение преследования проукраинских организаций.

Мемориальная таблица на месте поднятия флага / Фото "Радио свобода"

В помещении здания на Театральной площади, где установили этот флаг, много лет была мастерская Ивана Ивановича. По словам коллег, художник не прекращал работу над картинами и театральными представлениями до конца жизни. Ушел в мир иной Иван Шулик незадолго после своего 75-го Дня рождения.

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