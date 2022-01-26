Політичний діяч і театральний художник отримав це звання посмертно. Адже він помер у кінці жовтня минулого року.

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Почали процедуру ще за його життя

Кандидата запропонувала комісія з питань надання звання. Затвердили рішення депутати на сесії міськради. Детальніше про це розповів секретар міськради Олександр Санжара.

Іван Шулик – людина, значення якої для міста важко переоцінити. Він першим у тоді ще Дніпропетровську підняв синьо-жовтий прапор. Процедура присвоєння йому звання почесного громадянина міста почалася ще за його життя,

– зазначив посадовець.

За даними видання "Інформатор" Іван Шулик став 51 почесним громадянином міста. Варто зауважити, що це звання до перейменування міста називалося "Почесний громадянин Дніпропетровська".



Іван Шулик в останні роки життя / Фото Дніпровського театру імені Шевченка

Не переставав творити до кінця

"Радіо свобода" пише, що чоловік був активістом проукраїнського руху в Дніпрі ще у 80-ті роки минулого століття. Згодом він став очільником обласного осередку “Народного руху України”.

Однією з найвизначніших подій у його молодості було вже згадане встановлення першого українського прапора в рідному місті. Також приблизно тоді ж Шулик почав голодування під міською радою. Його основною вимогою було припинення переслідування проукраїнських організацій.



Меморіальна таблиця на місці підняття прапора / Фото "Радіо свобода"

У приміщенні будівлі на Театральному майдані, де встановили цей прапор, багато років була майстерня Івана Івановича. За словами колег, митець не припиняв роботу над картинами та театральними виставами до кінця життя. Пішов у засвіти Іван Шулик незадовго після свого 75 Дня народження.

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