Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 16 января в 21.30. На место происшествия прибыли патрульные Днепра.

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Житель Днепра размахивал ножом

По предварительной информации, днепрянин вел себя неадекватно. Он поругался с группой людей и начал размахивать ножом.

Муниципалы пытались успокоить дебошира. Однако в присутствии патрульных он продолжил агрессивность.

В Днепре агрессивный мужчина размахивал ножом посреди города: смотрите видео

Правоохранители вызвали подкрепление. Экипаж полиции забрал нарушителя в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Полиция задержала дебошира с ножом в центре Днепра: смотрите видео

Жуткие убийства в Украине

На праздники в Киеве посреди города обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался иностранец с многочисленными ножевыми ранениями.

Тело мужчины было направлено на экспертизу. В полиции открыли уголовное производство по факту убийства и разыскивают злоумышленника.

Задержали женщину, которая убила "ухажера" в Николаевской области / Фото полиции

Ранее в Николаевской области женщина убила мужчину, который угрожал ей ножом и склонял к интиму. Правоохранители ее задержали и инкриминируют умышленное убийство.

Этот случай всколыхнул всю Украину. Многие возмутились тем, что женщина, которая защищала свою жизнь и честь, обвиняется в умышленном убийстве, а попытку изнасилования назвали "проявлением внимания".

Текст публикации Департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепра:

"Вчера в 22 часа в центре города мужчина в неадекватном состоянии размахивал ножом. Конфликт возник между мужчиной и группой людей. На место оперативно прибыл экипаж КП "Муниципальный караул".

Мужчина вел себя довольно агрессивно. Патрульные "Муниципального караула" вызвали экипаж 102, правонарушителя забрала полиция для дальнейшего выяснения обстоятельств".