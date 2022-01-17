Інцидент зафіксували камери відеоспостереження 16 січня о 21:30. На місце події прибули патрульні Дніпра.

Зверніть увагу Чекав, поки пропустять: у Дніпрі автомобіль збив чоловіка на переході – відео моменту ДТП

Житель Дніпра розмахував ножем

За попередньою інформацією, дніпрянин поводився неадекватно. Він посварився з групою людей та почав розмахувати ножем.

Муніципали намагалися заспокоїти дебошира. Однак у присутності патрульних він продовжив агресувати.

У Дніпрі агресивний чоловік розмахував ножем посеред міста: дивіться відео

Правоохоронці викликали підкріплення. Екіпаж поліції забрав порушника до відділку для з'ясування усіх обставин події.

Поліція затримала дебошира з ножем у центрі Дніпра: дивіться відео

Моторошні вбивства в Україні

На свята у Києві посеред міста виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився іноземець із численними ножовими пораненнями.

Тіло чоловіка скерували на експертизу. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства та розшукують зловмисника.



Затримали жінку, яка вбила "залицяльника" в Миколаївській області / Фото поліції

Раніше на Миколаївщині жінка вбила чоловіка, який погрожував їй ножем та схиляв до інтиму. Правоохоронці її затримали та інкримінують умисне вбивство.

Цей випадок сколихнув всю Україну. Чимало людей обурились тим, що жінку, яка захищала своє життя та честь, звинувачують в умисному вбивстві, а спробу зґвалтування назвали "проявом уваги".

Текст публікації Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпра:

"Вчора о 22 годині в центрі міста чоловік в неадекватному стані розмахував ножем. Конфлікт виник між чоловіком та групою людей. На місце оперативно прибув екіпаж КП "Муніципальна варта".

Чоловік поводив себе досить агресивно. Патрульні «Муніципальна варта» викликали екіпаж 102, правопорушника забрала поліція для подальшого з‘ясування обставин".