Дніпро Новини Кривого Рогу Ворог атакує "Шахедами" Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури
2 травня, 06:21
Ворог атакує "Шахедами" Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури

Юлія Харченко

У Кривому Розі пролунали вибухи під час атаки російських дронів-камікадзе. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку?

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, російські війська атакують місто дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури.

Наразі деталі щодо наслідків атаки уточнюються. Інформації про постраждалих чи масштаби руйнувань поки що немає. 

 

