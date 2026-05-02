2 травня, 06:21
Ворог атакує "Шахедами" Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури
У Кривому Розі пролунали вибухи під час атаки російських дронів-камікадзе. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Що відомо про атаку?
У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, російські війська атакують місто дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури.
Наразі деталі щодо наслідків атаки уточнюються. Інформації про постраждалих чи масштаби руйнувань поки що немає.