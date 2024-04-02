Домовленості заради зброї: Росія ветує санкції проти Північної Кореї

США вважають, що Росією навмисно використовує право вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон вважає, що це є частиною угоди між Кремлем та режимом Кіма в обмін на постачання зброї з КНДР.

Раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно. Проте в останні часи, за словами речника Держдепартаменту США Метью Міллера, російське вето перешкоджає цьому процесу.

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Частина умови з КНДР

У минулий четвер Росія використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб заблокувати резолюцію про продовження мандату групи експертів, що моніторять виконання санкцій проти Північної Кореї. Росія стала єдиною країною в Радбезі, яка проголосувала проти цього рішення.

Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України,

– зазначив Міллер.

І тепер, за його словами, всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».

Речник також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

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