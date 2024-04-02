Договоренности ради оружия: Россия ветирует санкции против Северной Кореи

США считают, что Россия намеренно использует право вето в Совете Безопасности ООН для блокирования работы Комитета по вопросам санкций против Северной Кореи. Вашингтон считает, что это является частью соглашения между Кремлем и режимом Кима в обмен на поставки оружия из КНДР.

Ранее мандат Комитета ООН по вопросам санкций против КНДР продолжался в Совете Безопасности единодушно. Однако в последнее время, по словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, российское вето препятствует этому процессу.

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Часть условия с КНДР

В минувший четверг Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать резолюцию о продлении мандата группы экспертов, мониторящих выполнение санкций против Северной Кореи. Россия стала единственной страной в Совбезе, которая проголосовала против этого решения.

Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины,

– отметил Миллер.

И теперь, по его словам, все видят, "как Россия выполняет свою часть соглашения".

Представитель также напомнил, что ранее мандат Комитета ООН по вопросам санкций против КНДР продолжался в Совете Безопасности единогласно.

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