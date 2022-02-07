Допомога США залишиться: у ЦПК припустили, чи будуть наслідки скандальної історії довкола САП

США надіслали Україні меседж щодо конкурсу на обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Залишається питання, чи почує його Банкова.

Американська публічність означає, що в непублічному спілкуванні, під час закритих зустрічей, Володимир Зеленський або не почув меседж, або не звернув на нього увагу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Допомога партнерів не припиниться

Він вважає, що український президент має проблеми із репутацією. Про це зокрема свідчить те, що США публічно говорять про конкурс на антикорупційного прокурора.

Є хороша новина – останні тижні показали, що американці та інші західні партнери все одно допомагатимуть Україні. Можливо, допомога могла б бути системнішою, більшою, але вона точно не зупиниться. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

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Над санкціями проти Татарова та Вовка працюють

У ЦПК докладають максимально багато зусиль для того, щоб Сполучені Штати Америки ввели максимально швидко санкції проти заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

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"Однак будь-які санкції – це суверенне рішення уряду США. Ми можемо лише пояснити, в чому проблема, дати аргументи, офіційно звернутися, але рішення – завжди за ними", – додав Шабунін.

Яка зараз ситуація довкола конкурсу на главу САП

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що репутація Зеленського прямо залежить від конкурсу на керівника САП.

В американському посольстві знову закликали прискорити оголошення переможця конкурсу. За словами Квін, питання відбору керівника САП підіймали на найвищому рівні з українським урядом.

Ще наприкінці грудня 2021 року найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, тоді залишалося лише формально затвердити його кандидатуру, але достатньої кількості голосів для цього не можуть набрати досі.

На жаль, 3 лютого знову нічого не вдалось через відсутність кворуму. На засіданні не було Андрія Гуджала, Олени Бусол та Євгена Соболя, яких делегувала у конкурсну комісію Верховна Рада.

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