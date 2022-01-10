Коли заборонений в'їзд у Сполучені Штати Америки, але можна у ЄС, то це не проблема. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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За його словами, у Європейському Союзі можна за гроші знайти те саме, що й у США. Хотілося б, щоб ця історія була синхронізована.
Основна ціль – синхронізація санкцій
Шабунін пояснив, що в антикорупційній стратегії Білого дому, яку нещодавно опублікувала адміністрація Джо Байдена, є відповідний пункт.
"Татарови", "вовки" і компанія над ними кататимуться відпочивати у Ростов-на-Дону,
– сказав Шабунін.
Він наголосив, що одна із найголовніших цілей – це синхронізація санкцій. Водночас такий процес не є швидким. "Думаю, як мінімум рік, але ми туди прийдемо", – додав голова ЦПК.
Повний випуск інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео
Що відомо про Вовка і Татарова
- У 2019 році з'явилися записи з кабінету судді Окружного адміністративного суду Києва Вовка. На них він домовлявся про конкретні судові рішення.
- Через так звані "плівки Вовка" йому оголосили про підозру, а пізніше – в розшук. За словами самого судді, він нібито не переховувався.
- Наприкінці вересня скандального суддю оштрафували. Адже він не приходив на засідання Вищого антикорупційного суду. Тим часом в ОАСК вважали, що таке рішення – незаконне.
- Татарова підозрюють в тому, що він завдав державі збитків у розмірі 81 мільйон гривень. Корупційний скандал набув розголосу.
- Матеріали в його справі так і не передали до суду. У ЦПК вважають, що Ірина Венедіктова проігнорувала вимоги.
- Андрій Єрмак наприкінці 2020 року позбавив Татарова частини повноважень. Володимир Зеленський заявив, що досі ці повноваження заступнику голови ОП не повертали.
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